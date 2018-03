Mueren tres pandilleros en Puerto Parada

Lee también

Tres miembros de grupos delincuenciales murieron ayer por la mañana en caserío Puerto El Flor, del cantón Puerto Parada (Usulután), durante un enfrentamiento armado contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban la zona.El reporte policial señala que el hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando los tres pandilleros, junto a un grupo de entre cinco y siete personas, observaron la presencia de agentes de la Sección Táctica Operativa, por lo que comenzaron a dispararles.Los agentes respondieron al ataque y resultaron los tres pandilleros muertos, cuyos cadáveres quedaron a pocos metros entre sí, frente a unas bodegas.Hasta ayer por la tarde los fallecidos no habían sido identificados por las autoridades, ya que no les encontraron documentos personales y los vecinos dijeron no conocerlos, aunque una persona indicó que con frecuencia visitaban la zona, pero no especificó a qué llegaban.“El aspecto es que son jóvenes, al parecer menores de edad, y tienen apariencia de pandilleros respecto a su vestimenta y también como andaban armados”, manifestó un oficial de la PNC. En el lugar encontraron una escopeta calibre 12 milímetros y dos revólveres, utilizados para atacar a los policías, así como una bicicleta que al parecer era de uno de los delincuentes.La hipótesis más fuerte con la que cuenta la PNC es que los pandilleros se encontraban cobrando dinero producto de la extorsión a los habitantes, quienes estaban siendo amenazados desde hace varias semanas.“Hay indicios de que estos pandilleros se dedicaban a extorsionar, exigir dinero a la fuerza a los pobladores, los cuales permanecían amenazados constantemente; es una hipótesis fuerte”, dijo una fuente policial.En la zona de Puerto Parada no se reportaban desde hace varios meses hechos delictivos, debido a que la PNC realizó varios operativos y capturó incluso a cabecillas de pandillas.“Debido a unas acciones operativas realizadas se habían reportado unas capturas, pero hemos incrementado la presencia policial de grupos especializados para evitar que se cometan hechos delictivos”, añadió la fuente de la PNC.Este es el segundo enfrentamiento en la semana que ha dejado pandilleros muertos en Usulután, ya que el lunes en el caserío El Almendro, de Jucuarán, murió un miembro de grupos terroristas y otro resultó lesionado, así como un agente policial herido, producto de un tiroteo.