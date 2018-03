Mueren tres pandilleros en ataque en circo

Lee también

Un triple homicidio fue cometido el sábado por la noche, por un grupo de ocho hombres encapuchados, que atacaron a balazos a supuestos pandilleros que estaban afuera de un circo instalado en un predio ubicado en el cantón Loma Larga de La Unión.Fuentes policiales identificaron a los supuestos pandilleros como Darwin Alexánder Portillo Membreño, de 21 años; René Eleazar López Méndez, de 22; y Brayan Alexánder Reyes Molina, de 17.“Sujetos vestidos con ropas oscuras y la cara cubierta se estacionaron a la orilla de la carretera, se bajaron de un pick up gris y se dirigieron a un grupo de personas que estaba en un chalé afuera del circo”, indicó un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC).El jefe policial agregó que los encapuchados identificaron a los tres hombres, los separaron del grupo y posteriormente les dispararon con las escopetas y fusiles que portaban. El ataque ocurrió a las 10 de la noche, luego de que finalizó la función del circo.Este es el tercer homicidio múltiple registrado en La Unión en lo que va del mes. La semana pasada, cuatro hombres fueron asesinados en el cantón Maquigüe de Conchagua y, anteriormente, se registró un triple homicidio en el municipio de El Carmen.Datos policiales indican que en todos los casos los homicidios fueron cometidos por hombres que viajaban en pick up, vestían ropas oscuras y se cubrían el rostro con gorros pasamontañas. Además, iban armados con fusiles y escopetas, y dispararon contra pandilleros.Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó otro homicidio en La Unión. Se trata de José Antonio Velásquez, de 44 años de edad, que fue asesinado cuando transitaba por una calle rural del caserío El Havillal del cantón El Ciprés, en Conchagua.El fiscal de turno explicó que a la víctima se le encontró tanto heridas de bala como de arma blanca. Sin embargo, explicó que no había indicios de que el crimen estuviera relacionado con el caso del sábado en la noche.La zona oriental del país vio al menos una quinta víctima. En el municipio de San Dionisio, Usulután, fue cometido otro homicidio. El crimen sucedió en el cantón Mundo Nuevo, en la calle que comunica al cantón La Presa.La PNC identificó a la víctima como Baudilio Inés Guevara, de 39 años, quien se desempeñaba como jornalero. El hombre fue atacado por desconocidos cuando realizaba tareas en un corral.En San Salvador fue encontrado el cadáver de Ana Cecilia de Muñoz, de 48 años, en la 18.ª avenida sur, entre la calle Delgado y 4.ª calle poniente cerca del barrio Lourdes, frente a la comunidad Tinetti.El sábado en la noche se reportó que un vehículo había sido abandonado, este aún no tenía un reporte de robo. Cuando los policías llegaron encontraron el cadáver de Muñoz en el asiento trasero del vehículo. En el lugar detuvieron a un hombre que intentaba abrir el carro, supuestamente para hurtar algo.El director de la PNC, Howard Cotto, descartó que el asesinato de Cecilia, que era comerciante, estuviera relacionado con el caso en el que pandilleros raptaron a una bebé y asesinaron a su madre y tía, como el de otra mujer que fue asesinada el sábado.En otra información, la FGR encontró un cadáver putrefacto en Apopa. Además, hubo un homicidio ayer en Ahuachapán y un tiroteo, el sábado, en el centro de San Salvador que dejó saldo de una víctima.Mónica Ramos, una joven que estudiaba comunicaciones en la Universidad Tecnológica, fue asesinada, al igual que su abuela Alejandra cuando estaban por tomar el autobús a una cuadra de su hogar, ubicado a 1 kilómetro de la delegación policial.Pese a la cercanía, la PNC dijo no tener conocimiento de amenazas previas hechas a las víctimas, que residían en la lotificación San Luis Talpa #3, en La Paz. No obstante, un compañero de la joven dijo que una antigua pareja sentimental de Mónica había ingresado a una pandilla y que la había amenazado cuando ella comenzó una relación con otro joven, que no es pandillero, que reside en una zona dominada por la otra pandilla.Otras personas indicaron que Mónica colaboraba en actividades de reinserción. Cuando sucedió el crimen, la joven tomaba el bus para ir a una fiesta de cumpleaños en la playa La Zunganera, mientras que la abuela se dirigía a San Salvador a comprar productos que después iba a vender.