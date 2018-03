Muerte de “Gustavito” pudo ser usada con fines comerciales: Fiscal general

Lee también

Luego de su reunión con la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, el fiscal general, Douglas Meléndez, declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará la posible relación entre la muerte de “Gustavito”, el hipopótamo del Parque Zoológico Nacional, y la construcción de un “megaproyecto” en esa zona de la capital.“Estamos investigando si se usó la muerte de Gustavito, el hipopótamo, para justificar el cierre del Zoológico Nacional y dar paso a la construcción de megaproyecto en esa zona de San Salvador”, dijo Meléndez al salir de su reunión con los parlamentarios.Sobre el posible “megaproyecto”, Meléndez no dejó mayor información en claro, pero sí reiteró que buscarán abrir una investigación que confirme si existe relación o no entre el fallecimiento del animal y una posible campaña para el cierre del Zoológico en beneficio de dicha construcción.Gustavito falleció el pasado domingo 26 de febrero. Inicialmente, la Secretaria de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) dijo que la muerte se debió a un ataque con armas cortopunzantes y contundentes en su contra.Sin embargo, días después y basados en la necropsia practicada al hipopótamo, la FGR aseguró que Gustavito murió por "hemorragia pulmonar" . No se notó penetración de picahielo, como se dijo inicialmente, señalando también que tenía heridas en la boca que podrían haber sido producidas por sus mismos colmillos. Estos hallazgos contradijeron lo dicho por SECULTURA y la dirección del Zoológico.La hemorragia pulmonar, según la FGR, fue porque no podía defecar y entonces vomitaba. El vómito fue aspirado por sus fosas nasales y llegaron hasta sus pulmones, según el informe de necropsia que recibió FGR.Esto coincidió con la versión de los trabajadores del parque, que aseguran Gustavito estaba enfermo desde hace más de dos semanas de su sistema digestivo, hasta el punto en que le sacaron coágulos de sangre vía anal en los días antes de que muriera.