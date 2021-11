Muertes de covid-19 llegan al nivel más bajo en 11 semanas

Las muertes semanales de covid-19 se redujeron a la mitad en los últimos 22 días, según las cifras del Gobierno analizadas por LPG Datos.

Entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, el Ministerio de Salud (MINSAL) reconoció oficialmente el fallecimiento de 53 personas, la cuarta reducción consecutiva y la cifra más baja en 11 semanas.

Además, en ese periodo, que corresponde a la semana epidemiológica 44, se reportaron 51 muertes menos que las 104 de la semana 40 (3 al 9 de octubre), que hasta la fecha es la cantidad más alta de toda la pandemia. Es decir, en 22 días, los decesos de covid-19 se redujeron 49.04 %.

Este descenso coincide con el comportamiento a la baja en los casos diarios oficiales, que se actualizaron el 6 de noviembre en el portal estatal covid19.gob.sv, después de 10 días sin publicarse.

Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre se mantuvo la reducción en los nuevos casos y en total se confirmaron 2,836 nuevos contagios. Solo el 5 de noviembre se reportaron 238, la cantidad diaria más baja desde el 17 de julio pasado.

Sin embargo, el epidemiólogo Wilfrido Clará señaló ayer una aparente discrepancia en la incidencia de casos y muertes que reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos dos indicadores están directamente relacionados, señaló Alfonso Rosales, otro epidemiólogo: "Si un médico está atendiendo a dos pacientes, les da mejor atención que si está atendiendo 10. Todas estas son variables que influyen en la letalidad. Por eso, a mayor número de casos, mayor número de muertes. Esa es una regla directa".

Clará explicó que la OMS, que se basa en datos del MINSAL, registra un repunte en los contagios por cada millón de habitantes, pero una baja en la cantidad de muertes por cada millón de habitantes.

El epidemiólogo indicó que este comportamiento tiene tres posibles explicaciones. Una de ellas es el retraso en la publicación de los datos oficiales. El sistema de la OMS se actualiza cada 24 horas y si en la página covid19.gob.sv no se publican los casos, el organismo registra ese día con cero contagios. Cuando el ministerio actualiza sus estadísticas, la OMS atribuye a ese día todos los casos que no se habían publicado. Por ejemplo, el sistema de la OMS ha colocado en el 6 de noviembre los 2,836 casos que el MINSAL no reportó en los 10 días anteriores.

"Ese es el problema (del atraso en la actualización de datos). Lo que sucede es que distorsiona las mediciones que ocupan las agencias internacionales", dijo Clará, y esto impide determinar si el repunte es real.

Otra posible explicación es el subregistro, en particular el de muertes. "Los modelos matemáticos se basan en supuestos, pero hay uno que es que los fallecidos por covid son el número real de fallecidos, y sabemos que eso no es así", dijo.

Las mismas cifras del mismo MINSAL indican que no se están registrando todas las muertes que ocasiona la enfermedad. Un reciente informe de la cartera de Estado revela que el Hospital El Salvador, exclusivo para casos de covid-19, reportó entre enero y septiembre de este año 1,316 muertes más que todas las que oficialmente se atribuyeron al coronavirus en ese mismo periodo.

Otra posible explicación es que la disociación sea un efecto de la vacunación, en el sentido que está logrando prevenir contagios graves. Pero para confirmar esta hipótesis, el médico aclaró que se necesita información como el comportamiento en el tiempo de los hospitalizados por covid-19 y de los pacientes que han necesitado cuidados intensivos. También es necesario conocer la proporción de hospitalizados, hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y fallecidos que tenían una o dos vacunas contra el covid-19. A casi dos años de la pandemia, el Gobierno se ha negado a brindar esta información, a diferencia de otros países, que sí la ponen a disposición de sus ciudadanos.