Muertes de privados de libertad aumentaron desde 2018

La tasa de mortalidad de privados de libertad en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) aumentó significativamente desde 2018 a 2020 y podría estar relacionado a niveles de hacinamiento que también se incrementaron el año pasado, de acuerdo con un informe de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana.

El estudio presentado ayer reveló que dentro de estas muertes hubo 18 por homicidios: seis en 2018, cinco en 2019 y siete en 2020. El factor que podría estar relacionado al crecimiento de la tasa, según Verónica Reyna, integrante de la plataforma, es la aglomeración que presentan las cárceles en el país y que pasó de 116 % en 2019 a 173 % en 2020.

Aunque las muertes se han reducido en centros penitenciarios, de acuerdo con la investigación, es en estos donde han ocurrido más defunciones a causa de la violencia. Solo en 2019 se registraron 16 homicidios en cárceles. Reyna explica que dentro de las causas de muertes reportadas hay heridas múltiples, posible vapuleo, por asfixia y en muchos casos las autoridades no han reportado el tipo de fallecimiento, solo ha sido registrado como asesinato.

En cuanto a otros motivos vinculados a estos decesos, en 2020 una gran cantidad de defunciones fue por problemas respiratorios. De ello, al menos 34 personas murieron por problemas cardiorespiratorios, neumonías o tuberculosis.

De estos casos, nueve se identificaron con sospecha de coronavirus y el resto no se sabe si pudieron haber tenido alguna relación con el virus. "Creo que también había una intencionalidad de no querer clasificarlos como covid-19, porque eso implica un riesgo de emergencia en centros que no tienen mayor posibilidad de aislar a las personas de manera adecuada", enfatiza Reyna.

Asimismo, se registraron al menos 21 personas muertas por tuberculosis en 2018, al mismo tiempo que hay una buena cantidad de casos de los que la Plataforma indica que ni siquiera se conoce la causa de muertes. Entre estos varios que desde 2018 a la fecha todavía están pendientes las autopsias.

Los datos arrojados por el mismo informe dan cuenta de que las consultas médicas hospitalarias han sido reducidas entre 2018 y 2019.

Verónica Reyna denunció que toda la situación se vuelve una situación de irrespeto hacia los derechos de los reos y sus familias. "El Estado debe investigar y establecer responsabilidades. No se pueden desconocer cuáles han sido las causas, si estaba enfermos, en condiciones crónicas de salud. Lo que se está viendo es una lógica de castigar, de un régimen disciplinario estricto, militarista, donde los derechos no importan, la familia no tiene contacto ni capacidad de denunciar estos hechos", aseveró.

De acuerdo con información solicitada a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) cada mes, en el sistema penitenciario de El Salvador, mueren seis privados de libertad. Esto del periodo desde el 1 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2021, que registra 94 internos fallecidos por diferentes enfermedades.

Según esa información, al menos diez privados de libertad han fallecido a causa de covid-19 o por sospechas de esa enfermedad. En total, 27 fallecieron por enfermedades respiratorias.