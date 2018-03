Muertes en accidentes con promedio de cinco al día

Lee también

Del 1.º al 9 de enero de 2017, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta que 51 personas murieron en percances viales, 22 más que en el mismo período del año pasado y que representa un promedio diario de 5.6 víctimas mortales, superior al promedio de tres al día que se reportó durante 2016.En total se reportan 471 incidentes, 56 más que para 2016, de esos, 64 ocurrieron el pasado lunes. Mientras, ha habido 246 personas lesionadas, 12 más en comparación con el año pasado.Solo el domingo 1.º de enero se reportaron 41 accidentes y 10 fallecidos; el lunes 2 de enero hubo 53 accidentes, con seis fallecidos; el martes, 55 accidentes y tres fallecidos, el miércoles fueron 45 percances y dos víctimas; el jueves hubo 66 accidentes y dos muertes. El viernes fueron 59 eventos de tránsito y nueve fallecidos, el sábado hubo 53 accidentes y cuatro muertes; el domingo 8 de enero fueron 35 incidentes y 13 fallecidos y el pasado lunes fueron 64 accidentes y seis muertes.“Ningún año habíamos empezado con tanto accidente de tránsito”, dijo Roberto Márquez, de Cruz Roja Salvadoreña. Esta institución atendió al menos 80 accidentes viales en los primeros días del año.También Comandos de Salvamento ha atendido varias víctimas de estos percances desde que inició el año, pues hasta ayer reportaba 23 accidentes de tránsito a los que acudieron, donde hubo 41 lesionados y seis fallecidos. “Comandos de Salvamento le recomienda a la población, y a todo conductor, que no sobrepase los límites de velocidad, sobre todo. De igual manera, no sobrepasar en curvas, no mantener distracciones al volante, que es algo muy fundamental”, dijo Carlos Fuentes, miembro de dicha institución.Las principales causas de accidentes son distracción del conductor, invadir el carril contrario, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar la señal de prioridad y la velocidad inadecuada.De acuerdo con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), un día en la unidad de cuidados intensivos tiene un costo de $623.43 y atender un politraumatizado en emergencia cuesta $595.93, más todos los costos de exámenes y radiografías.El informe 2016 de la Seguridad Vial en la Región de las Américas de la Organización Mundial/Panamericana de la Salud (OMS/OPS) indicaba que la tasa de mortalidad debida al tránsito en toda la región es de 15.9 por cada 100,000 habitantes y que El Salvador está entre los 14 países, de un total de 31, que superaron ese promedio al tener más de 20 puntos.