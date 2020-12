Muertes por covid-19 llegan a 1,200 en El Salvador

Según el Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador registró el sábado siete muertes por coronavirus, por lo que la cifra de víctimas en el país alcanzó las 1,200, conforme los últimos datos del Gobierno, actualizados ayer a las 12:10 de la madrugada.

El MINSAL informó que los fallecidos son cinco hombres de edades entre los 60 y 80 años, y dos mujeres de entre 40 y 80 años.

Según el sitio oficial de estadísticas de covid-19, El Salvador suma 41,394 contagios, de los que 2,527 están activos y 37,667 son personas ya recuperadas.

El coronavirus también se mueve de manera diferente en los departamentos y San Salvador sigue siendo el que registra más casos, con 14,198.

Le siguen San Miguel y La Libertad, con 5,082 y 4,906, respectivamente.

El gabinete de salud ampliado brindó, ayer por la tarde, una conferencia de prensa en la que afirmaron que intensificarán las inspecciones en todo el país, con el fin de verificar que los establecimientos comerciales cumplan las medidas de bioseguridad.

Aseguraron que no impondrán multas o sanciones a los negocios que no cumplan con éstas, porque el Ejecutivo no tienen facultades para hacerlo.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, sostuvo que las inspecciones las realizarán en todos los lugares que concentren personas, a nivel nacional. Además, hizo un llamado a los alcaldes del país que no realicen actividades festivas ni de otro tipo, para evitar la concentración de personas y la proliferación del virus.

El titular admitió el aumento de casos confirmados de coronavirus y explicó que la mayoría de casos son adultos mayores, quienes consultan tras 10 o 12 días desde que presenta los primeros síntomas.

Aseveró que “hay un incremento de los casos” en comparación con semanas anteriores, por lo que instó a la población a cumplir las medidas de bioseguridad y guardar el distanciamiento social.

Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos afirmó que no están considerando el cierre de los establecimientos ni tampoco la cuarentena, como lo están haciendo en países europeos, donde han vuelto a declarar emergencia.

Departamentos

