Muertes por covid-19 se quintuplican durante julio en El Salvador

En las primeras tres semanas epidemiológicas de julio se han reportado 35 fallecidos por covid-19, según datos oficiales. La cifra es 5.8 veces superior al mismo periodo de junio, cuando se registraron seis.

Las cifras del Ministerio de Salud (MINSAL), recogidas por LPG Datos, también indican que los decesos acumulados en ese lapso superan a los del mismo periodo de enero, abril y mayo. En las tres semanas de esos meses, el Gobierno anunció, respectivamente, 30, nueve y tres fallecidos.

Solo en la semana que acaba de concluir (10 al 16 de julio) se registraron 14 muertes, la misma cantidad que se acumuló en todo junio. Además, supera a las nueve con las que cerró abril y las cuatro de mayo.

El alza en las muertes coincide con la quinta ola de contagios, que ha sido la más intensa de todas, a excepción de la cuarta, indicó el epidemiólogo Wilfrido Clará. No obstante, "la mortalidad asociada a la quinta ola se ha mantenido baja", agregó el experto en su cuenta de Twitter, aunque advirtió que hay una tendencia al alza en el exceso de muerte, es decir, los decesos directos o indirectos de covid-19 que no fueron registrados como tal. Las estimaciones de la revista The Economist indican que el 17 de julio habrían ocurrido 19 muertes por la enfermedad, mientras que el MINSAL solo reportó tres.

Más consultas

En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la quinta ola ha aumentado desde hace 10 días las consultas y hospitalizaciones. El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, aseguró ayer que en el Hospital General están ingresando entre 10 y 15 pacientes a diarios, quienes presentan cuadros de neumonías atípicas. Además, de tres a cinco pacientes son trasladados al Hospital Nacional El Salvador (HNES); y en promedio están recibiendo entre 40 a 50 pacientes diarios con procesos gripales.

El incremento, afirmó el médico, es similar al que ocurrió en 2020, cuando la pandemia iniciaba. "Estamos viendo los contagios prácticamente como los tuvimos al principio de la pandemia", indicó.

Aguirre consideró que este comportamiento se debe a la subvariante de ómicron denominada "centauro", es decir, la BA.2.75. "Esta cepa (que) estamos viendo (...) es parecida a los primeros contagios que tuvimos con covid, o sea la cepa alfa, porque según los reportes que hemos tenido a nivel epidemiológico y de infectología, la protección de la vacuna es apenas del 30 % contra esta nueva variante de ómicron", sostuvo.

Uno de los problemas, señaló, es que continúan sin tener pruebas para detectar la enfermedad. "Hacemos pruebas nada más a los pacientes que vamos a ingresar", apuntó y agregó que, por el momento, el ISSS no cuenta con un plan de contingencia ante un aumento de casos de covid-19. "La única respuesta es ‘nos regimos al lineamiento que el Ministerio de Salud demande’. Eso es lo único que nos da de respuesta la administración", aseguró.