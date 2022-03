Muertes por covid acumulan cuatro semanas a la baja en El Salvador

Las muertes de covid-19 anunciadas por el Gobierno han acumulado cuatro semanas a la baja y se ubican en niveles similares a los de diciembre de 2021, indicó LPG Datos con base en las estadísticas oficiales publicadas en el sitio estatal covid19.gob.sv.

Entre el 6 y 12 de marzo pasados, es decir, la décima semana epidemiológica de 2022, el Ministerio de Salud (MINSAL) reconoció de forma oficial el fallecimiento de 12 pacientes infectados con el SARS-CoV-2, el coronavirus causante del covid-19.

Durante esa semana se registraron ocho decesos menos que en la anterior (27 de febrero al 5 de marzo), siendo la cuarta reducción consecutiva. La tendencia a la baja comenzó en la séptima semana epidemiológica (13 al 19 de febrero), cuando se reportaron 47 decesos, cinco menos que el periodo anterior. En las dos semanas siguientes se contabilizaron 27 y 20, respectivamente.

Según las estadísticas oficiales recopiladas por LPG Datos, la cantidad de muertes reportada en la décima semana de 2022 es la cifra más baja desde los siete decesos anunciados en la semana del 9 y el 15 de enero, la segunda del año. Además, se ubica en niveles similares a los registrados a mediados de diciembre de 2021, cuando también se acumularon 12 defunciones semanales.

Sin embargo, la credibilidad de los datos oficiales se mantiene bajo cuestionamiento. En las últimas semanas se han publicado dos estudios que advierten de un elevado subregistro en las estadísticas de muertes por covid-19.

El más reciente se publicó el 11 de marzo en la revista médica británica The Lancet y concluyó que entre 2020 y 2021 El Salvador reportó un promedio de 26,900 muertes en exceso que estarían relacionadas directa o indirectamente con el covid-19. La cifra supera en 604.2 % a la cantidad oficial de fallecidos por la enfermedad, que para el periodo analizado eran 3,820. El exceso de muertes es cuando se reportan más defunciones de lo esperado para un determinado periodo de tiempo y en el contexto del covid-19 ha resultado útil en diferentes estudios para medir el impacto real de la enfermedad en la mortalidad, pues se interpreta como aquellas muertes que no habrían ocurrido si el mundo no estuviera en pandemia.

El otro estudio se conoció a finales de febrero y concluyó que 21 países, incluido El Salvador, habrían entregado información manipulada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre muertes y contagios de covid-19.

La investigación señaló que en 17 de ellos, y en ese grupo está El Salvador, la variación en el número de muertes semanales mostró una estabilidad anormal, que no corresponde al comportamiento del covid-19. El país reportó anomalías en los datos del 81 % de las semanas analizadas.

Los hallazgos coinciden con otros indicios de subregistro, como las estimaciones de entidades como la revista The Economist o el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington. Hasta el 13 de marzo, The Economist estimó un acumulado de 23,000 muertes relacionadas al covid-19 y el IHME calculó 20,771, frente a las 4,101 que el MINSAL reportó para esa misma fecha.