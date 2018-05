Muerto y dos heridos por choque en blv. Constitución

Autoridades policiales reportaron un accidente de tránsito el viernes por la noche en el kilómetro 8 de la prolongación del bulevar Constitución, con rumbo al redondel Integración. El carro sedán placas P-175-479 colisionó contra un poste y atropelló a Estanislao Barillas Meléndez, de 56 años de edad, quien murió tras el impacto.

En el hecho también resultaron con golpes Daniel Arístides Mártir Gómez, quien conducía el vehículo, y Andrea Alvarado, quien iba como copiloto. Según la versión del motorista, se le atravesó un motociclista en la carretera y eso provocó que perdiera el control del vehículo. Las autoridades intentaron rastrear una motocicleta en la zona del accidente, pero no la encontraron.

“El zapato estaba también en el motor, adentro, por eso se presume que lo atropelló. El señor voló hasta la zanja de la carretera... No se procede a la detención de la persona porque se quedó y se hizo responsable; entonces, la ley no me habilita a mí para más que hacer el procedimiento con Tránsito”, dijo el fiscal que se hizo presente a la escena del accidente de tránsito.

Los lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario bajo atenciones de socorristas del sistema de emergencias 132 y miembros de la Cruz Verde.

Ayer por la tarde, Édgar Antonio Hernández, de 42 años, falleció luego de caerse de un bus de la ruta 9 en la 29 avenida norte, en la colonia Zacamil.

Según las autoridades, Hernández perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra la acera debido a que se encontraba en estado de ebriedad.