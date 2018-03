Mujer encontró degollado a su compañero de vida

PNC reporta escena de homicidio al interior de una vivienda en la col. San Francisco de la ciudad de #SanMiguel. pic.twitter.com/c4ZfA6L7dc — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 18, 2017

Roberto Carlos Villalta es la persona asesinada en una parcelación de la cooperativa Valle San Juan de Jiquilisco #Usulután. pic.twitter.com/3nR7pWufXp — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 18, 2017

Lee también

Un comerciante dueño de un lugar de lavado y planchado de vestimenta fue asesinado ayer por la noche en la Colonia San Francisco, en San Miguel. El cadáver fue encontrado por su compañera de vida, quien fue a buscarlo a la vivienda donde le dieron muerte al no saber nada de él la noche anterior.La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente en la zona para realizar las investigaciones respectivas, determinando que la víctima fue degollada con un arma cortopunzante, debido a la herida mortal que presentaba en su cuello.Según los informes policiales, los homicidas entraron a una vivienda donde la víctima, identificada como Leonel Antonio Reyes, de 42 años, guardaba algunos de sus vehículos personales y de trabajo. Tras haber quebrado algunos vidrios y entrado al lugar, esperaron a su víctima para asesinarlo, dejando el cuerpo en la escena.Fue así como, tras ver que Reyes no regresó a su residencia en toda la noche, su compañera de vida fue a buscarlo a ese lugar, encontrando el cadáver y dando aviso a las autoridades.Hasta el momento, la PNC presume que se trata de un robo, aunque no se descartan otros motivos por los cuales los victimarios atacaron a Reyes.De igual forma, la PNC reportó el hallazgo del cadáver de Roberto Carlos Villalta en una parcelación de la Cooperativa Valle de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Según las investigaciones, Villalta residía en una colonia donde operaba la pandilla contraria a la que se moviliza en la zona donde fue encontrado su cuerpo, por lo que se presume que su homicidio fue perpetuado por grupos delictivos.Los informes policiales también determinaron que Villalta había recibido amenazas de no acercarse a ese lugar, algo que no cumplió, siendo interceptado el día de ayer en una motocicleta por unos sujetos que lo privaron de libertad y le dieron muerte en horas de la noche.