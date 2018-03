Mujer es asesinada por su pareja en Antiguo Cuscatlán

Lee también

Roxana Jiménez, de 21 años y empleada de una floristería, fue asesinada ayer por la mañana en la calle Cumbres de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La hipótesis de la policía es que su pareja la mató por celos.La mujer fue herida con un objeto cortopunzante en la parte trasera del cuello, lo que le provocó la muerte. La policía capturó a un kilómetro de la escena a Balmore Callejas, presunto responsable. El agente a cargo del operativo informó que a Callejas le fue encontrado un corvo con rastros de sangre; y tenía manchas de sangre en su camisa.Este es el primer asesinato que ocurre en Antiguo Cuscatlán en 2017. Callejas se declaró inocente ante los medios de comunicación y fue trasladado hacia las bartolinas de El Jute, en La Libertad.Durante la tarde la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo del cadáver de una mujer atada de pies y manos dentro de un vehículo en la calle Cisneros, en San Jacinto, San Salvador. En Lirios del Norte, en Apopa, otra mujer fue atacada a tiros y fue trasladada hacia un hospital.En Apopa, un padre lamentó ayer la pérdida de su hijo, a quien consideraba “su brazo derecho”. La víctima es Carlos Alexis Hernández Rodríguez, de 32 años, quien fue asesinado a quemarropa en Ciudad Obrera, Apopa, según relataron testigos.Hernández, de acuerdo con su padre, siempre trabajó hombro a hombro con él en un pequeño taller. El padre de la víctima relató que ayer su hijo se despidió de él a eso de las 9 de la mañana para ir a traer la llanta de un vehículo. Minutos después recibió una llamada en la que le comunicaron que el cadáver de su hijo había quedado dentro de su carro.“Le hablé por teléfono para decirle que me pusieran la llanta porque la de respuesto es un poco más pequeña. Él me dijo que estaba bueno, fue lo último que hablamos. Es el que andaba solo conmigo, mataron a mi brazo derecho, hoy sí siento que no tiene sentido la vida para mí. Antier lo estuve aconsejando... Es lo que pasa por vivir en lugares como este”, comentó el mecánico en la escena del homicidio.La víctima vivía junto a su pareja y dos menores de edad, a quienes deja en la orfandad. Según la versión policial, Hernández fue atacado a tiros desde otro vehículo cuando se encontraba adentro de su carro acompañado de una mujer quien también fue lesionada y que fue trasladada al Hospital Zacamil.“La vez pasada entró ahí por el taller un taxi con unos encapuchados armados, a saber a quién andaban buscando. Nosotros salimos, nos le quedamos viendo y se fueron, dijeron que no éramos nosotros. Si lo hubiesen querido matar ahí mismo le tiran pues”, dijo el padre de la víctima.Mientras policías custodiaban la escena, una persona allegada a la víctima se aproximó llevando en sus brazos a un niño de aproximadamente dos años, quien gritó “papá” y señaló el cadáver.