Mujer fallece atropellada en Zacatecoluca

Isela Jazmín García, de 38 años, murió atropellada la noche del domingo en el kilómetro 66 de la carretera del Litoral, en el cantón El Socorro, de Zacatecoluca, La Paz.

La víctima fue arrollada por varios vehículos tras ser impactada por el primer automotor, y fue arrastrada cerca de 15 metros.

La madre de la víctima manifestó que ella padecía de discapacidad mental.

"Se me vino de la casa en la madrugada, quizás, porque solo pasaba encerrada en su cuarto. Vivimos en la zona del estadio (de Zacatecoluca). La anduve buscando en la tarde, pero no la encontré, porque yo salgo a hacer lavadas de ropa ajena, solo vivía con ella. Supongo que iba para la casa cuando me la atropellaron", expresó María Esperanza García, la madre de la fallecida.