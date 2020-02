Mujer lesionada con corvo por su pareja

Una mujer fue atacada con arma blanca (machete) por su compañero de vida el pasado domingo a las seis de la tarde, aproximadamente, en la vivienda que compartían en el sector conocido como "la Bomba" del cantón Hacienda Nueva, en el municipio de Concepción Batres, Usulután, según información brindada por la Policía Nacional Civil (PNC) de ese departamento.

De acuerdo con el reporte policial, el Sistema de Emergencias 911 recibió una llamada informando sobre hecho a las 6:20 de la tarde, por lo que agentes policiales se desplazaron hasta el lugar. Cuando llegaron, se enteraron que algunos vecinos habían auxiliado a la mujer, quien tenía graves heridas en su cabeza y cuello.

"Ella tenía amputada una de sus orejas. El ataque fue realizado al parecer por su pareja sentimental. De momento se hizo la búsqueda del sujeto, pero no se ha logrado ubicar aunque aún estamos en el periodo de la flagrancia y en su busca" comentó un oficial de la PNC.

La fuente policial manifestó que prefería no dar el nombre del atacante para no entorpecer la investigación del caso. Detalló, que el hombre andaba en estado de ebriedad cuando atacó a su pareja y dijo que a pesar de no tener denuncias por violencia intrafamiliar de la víctima, se sospecha que no era la primera vez que sufría una agresión.

"Generalmente en estos casos la víctima viene sufriendo agresión pero no denuncian. La mujer tiene más de 50 años y según la información que tenemos, él sujeto andaba ebrio y salió (afuera de la casa) con el corvo en la mano y sin camisa luego de la atacar a la señora", mencionó el oficial policial. Cuando la Policía llegó al lugar, el hombre ya había escapado.

La mujer fue llevada hacia el hospital San Pedro de Usulután, pero debido a la gravedad de las lesiones la trasladaron al hospital regional San Juan de Dios de San Miguel, donde se recupera de las lesiones.

El jefe policial mencionó que en el municipio de Concepción Batres se han vuelto comunes los casos de violencia intrafamiliar, sobre todo en agresiones del hombre a su pareja.

"Estos problemas son los más serios que tenemos a nivel de municipio, sobre todo los hombres que se dedican a atacar por celos, también el alcoholismo afecta bastante y las agresiones las hacen de esa manera (bajo los efectos del alcohol)", dijo el oficial de la Policía.

Una fuente de la PNC manifestó que ya tenían ubicado al compañero de vida de la mujer, y este día darían más detalles sobre su captura.

Las autoridades policiales dijeron que hasta ayer no habían establecido los motivos que tuvo el sujeto para atacar a su pareja.