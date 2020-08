Mujer muere a causa de depresión crónica y falta de atención médica

La mujer fue identificada como Rosa Mélida Pérez Medrano, de 45 años de edad, quien, de acuerdo a sus familiares padecía de psicosis, esquizofrenia y depresión crónica.

Los parientes de Pérez Medrano manifestaron que anteriormente ella ya había tenido intentos de suicidio, y que en esta ocasión concluyó con sus intenciones.

"Ella quiso, porque quiso", dijo uno de sus familiares.



El 20 de noviembre de 2019, Pérez había sido ingresada al Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez”, y el 13 de diciembre dada de alta con tratamiento de esquizofrenia, depresión crónica, psicosis y ansiedad.

Arreglo floral del velorio de Rosa Pérez. Foto: Jonatan Funes

Un día antes de su fallecimiento, llevaron a Pérez al Hospital Nacional Psiquiátrico, ubicado en Soyapango. Pero el personal de salud no atendió la condición en la que ella iba, a pesar de que ella mantenía seguimiento en dicho hospital.

"No estaban autorizados, que no había médicos para dar ese servicio", indicó uno de sus parientes. Actualmente el Hospital Nacional Psiquiátrico, ya no se encuentra recibiendo pacientes con covid.19.

"En estos momentos (de pandemia) no se puede ", dijo el médico que les atendió, y a quien responsabilizan por lo ocurrido.

Para el caso, la persona que habría dicho que no se podía atender a Rosa, les proporcionó un ticket donde determina que la fecha para una cita para psiquiatría sería el 12 de enero del 2021.

Rosa sería atendida el próximo 12 de enero del 2021. Foto: Jonatan Funes

La familia de Pérez dijo a LA PRENSA GRÁFICA que insistieron al personal médico que ella había tenido episodios de suicidio, y que por lo tanto ella necesitaba atención psiquiatrica.

Expresaron que si Rosa Mélida hubiese sido atendida como en la ocasión en la que fue ingresada, con atención psiatrica, "tal vez no se hubiese quitado la vida", dijo un familiar.

La tarde de este 20 de agosto, la familia de Rosa realizó la sepultura de su cuerpo y despidió a quien en vida habría sido comerciante en Ciudad Delgado, en el Cementerio del cantón San Laureano.

Entierro de Rosa Pérez. Foto: Jonatan Funes