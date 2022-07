Mujer muere arrollada por bus en Acajutla

Elsa Aguirre de Campos, de 65 años, falleció ayer por la mañana tras ser arrollada por un autobús sobre el kilómetro 86 de la carretera del Litoral, cerca del caserío El Sunza, cantón El Suncita, en Acajutla, Sonsonate.

De acuerdo con el reporte policial, un autobús de la ruta 243 que hace su recorrido desde el cantón Metalío de Acajutla hacia Sonsonate y viceversa, sobrepasó la unidad de transporte de la que se bajó Aguirre y la arrolló. La mujer murió en el instante debido a las lesiones producidas.

La identidad del conductor del autobús responsable no fue revelada por las autoridades, no obstante, se confirmó que no fue detenido debido a que permaneció en el lugar en cumplimiento con la Ley del FONAT.

Familiares de la víctima comentaron que Aguirre se dirigía hacia Ahuachapán a realizar compras y diligencias.