Mujer muere arrollada por una conductora

Una mujer falleció atropellada en la carretera Panamericana en el sentido de poniente a oriente, en la jurisdicción del municipio de El Carmen, en el departamento de Cuscatlán.

El percance ocurrió el martes pasado a las 8 de la noche cuando la conductora del vehículo P-819-467, identificada como Gladis del Carmen Rubio Arias, de 24 años, la embistió.

La víctima –que no pudo ser identificada porque no portaba documentos personales– al parecer regresaba de trabajar cuando Rubio, por no conducir a la defensiva, la arrolló, indicó el informe oficial del caso.

La mujer que aparentaba unos 26 años de edad, vestía falda gris, camisa con estampado de flores y su cabello era castaño.

"Por falta de documentos no se pudo hacer el reconocimiento, tampoco del lugar de residencia. Se va a esperar para determinar identidad", agregaron. La responsable del accidente se quedó en el lugar por lo que no fue detenida.