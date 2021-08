Mujer muere atropellada por patrulla

Familiares de Sandra Marilú Campos de Paz, fallecida luego de ser atropellada por un carro patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) el 26 de julio en el kilómetro 67 de la carretera del Litoral, cantón El Socorro, de Zacatecoluca, en La Paz, piden que se haga justicia en el caso y ayuda porque la fallecida deja dos hijas en la orfandad.

"Eran como las 12 de la noche, se escuchó el grito de mi madre, fue expulsada como cuadra y media, cuando llegamos, ya estaba muerta, le hablé y no me contestó, se le abrió el estómago y la pierna. Aún así, los policías se quedaron un rato, pero de repente, como a los 15 minutos, dijeron que la iban a levantar, y la llevaron sin vida al hospital. Cuando llegaron al hospital, ellos alegaron que en el camino murió, pero no fue así. Evadieron el procedimiento para no pagar las consecuencias, pero en el lugar (hecho), dijeron que no tenían dinero", dijo una hija de la fallecida.

Familiares piden a las autoridades de la Policía investiguen el caso, "no queremos que los metan presos (agentes), pero sí que les ayuden a mis hermanas, ellas son de escasos recursos, el carro que la atropelló se conducía sin las luces, ni sirenas, entendemos que la zona es oscura pero esa no es excusa", agregó.

Según estas personas, la placa de la patrulla es N-5464, la cual detallaron corresponde a la delegación de Tecoluca, departamento de San Vicente.