Mujer pide apoyo para operación por cáncer en ojo

A Ana María López le diagnosticaron cáncer en el ojo hace cinco años. La operaron, referida del Instituto del Cáncer al Hospital Nacional Rosales, pero su condición ha empeorado.

En un afán por llamar la atención de las autoridades, una persona que la conoce publicó vía Twitter una fotografía de Ana María mostrando cómo el cáncer la ha hecho casi perder su ojo derecho: "Necesita ayuda. En el Rosales no le dan ni medicinas, señor ministro de salud, este es el número de teléfono de ella: 7089-1401. Por favor ayúdenme", dice el tuit que acompaña la imagen.

"Yo no aguanto, viera. Mis hijos me dicen: ‘Mami, ya se le va a quitar’, pero no se me quita. Me toca estar comprando pastillas, pero a veces él no puede, porque como solo él trabaja y no tengo cómo ayudarle", relató ayer vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA.

Cuando habla de "él" se refiere a su esposo, un agricultor que con suerte trabaja dos días a la semana y le pagan $7 la jornada. Dado que Ana María llega a tomarse hasta cinco pastillas en un día, le es imposible costear un tratamiento que implicaría gastar $3 diarios, a $0.60 cada pastilla, tomando en cuenta también que tiene tres hijos de 6, 9 y 10 años. "A veces me les quedo muerta a ellos. Si no están con el alcohol, no me despertaran", contó.

Ana María dice que no la han operado de nuevo porque lleva varios meses esperando cama en el Rosales: "Me dijeron que me iban a llamar cuando hubiera una camilla, pero eso fue antes de diciembre. Llamo y nunca contestan. Y no puedo ir, si solo de ida son $2 de pasaje y me tiene que acompañar él y aunque sea uno de mis hijos", apuntó.