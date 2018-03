Mujer presenció el asesinato de tres de sus familiares

Lee también

La madre de Víctor Lorenzo Pérez Zepeda presenció cómo un grupo de hombres que vestían uniformes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinaron a su hijo de 22 años y a dos familiares.Cerca de las 8 de la noche del sábado, 15 hombres ingresaron a la vivienda de la señora y buscaron a su hijo que estaba en el patio junto a su primo, José Jaime Pérez Gamero, de 23; y su tía, María Luz Martínez Ramos.La señora, junto a otros testigos, vio cómo los supuestos policías utilizaron cuchillos y corvos para asesinarlos. Los familiares de Pérez no notificaron ese día a las autoridades porque no tienen teléfono. Tampoco podían llegar a la delegación de Panchimalco porque no tienen cómo trasladarse. Sabían que no era conveniente caminar hasta esa zona porque alguien los podía esperar en el camino.Ellos, sin más opción, pasaron despiertos la noche del sábado y la madrugada del domingo esperando a que fuera de día para llegar a la delegación. Sin embargo, mientras esperaban, el mismo grupo volvió a la casa para confirmar si los tres estaban muertos, dijo uno de los testigos.A las 5:30 de la mañana de ayer, un señor cercano a la familia llegó a la casa y fue él quien contactó a la PNC. “Si a traer maíz venía cuando uno de los señores me dijo lo que pasó, y fui a ver y ellos eran. Entonces llamé a la policía”, dijo el señor quien prefirió no revelar su identidad.Fue hasta las 7 de la mañana que la policía llegó a la escena del triple homicidio. Cinco horas más tarde, los agentes habían recabado poca información del caso. Sin embargo, los agentes de lo que estaban seguros es que ninguna de las víctimas pertenecía a las pandillas.Asimismo, los agentes manifestaron que aún no pueden confirmar si el asesinato fue cometido por pandilleros, debido a que, a juicio del agente, es una zona “segura”.La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres supuestos pandilleros murieron como consecuencia de un tiroteo con miembros de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) en el cantón Agua Escondida, de San Juan Opico, La Libertad, el mismo lugar donde en 2016 se registró la masacre de 11 trabajadores.La FGR informó sobre el hallazgo del cadáver de un hombre que estaba atado de pies y manos en el cantón Buena Vista de Santa Cruz Michapa, Cojutepeque. El sábado fue encontrado el cadáver de un hombre al costado de la residencial Altos del Cerro, entre la avenida Texistepeque.