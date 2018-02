Mujer que dio a luz fuera de hospital de Chalatenango: "Si me detenía la podía ahogar" (+ VIDEO)

"Si me detenía la podía ahogar" dice Delmi Orellana al recordar las circunstancias que tuvo que pasar al traer al mundo a su bebe fuera de las instalaciones del hospital de Chalatenango, donde no recibió la atención oportuna por parte del personal del centro de salud.

Tras un video viral en redes sociales, en el que se mostraba el parto, el escándalo rodea al hospital y salpica al Ministerio de Salud. Orellana dijo que hubo negligencia por parte del personal y que no trató en ningún momento detener la labor de parto pues podía causar daños a la niña.

El director del hospital guarda silencio sobre el caso mientras que el ministerio solo dijo que investigaría, pero no se ha pronunciado de nuevo sobre el hecho.

La mujer se excusa por el video, asegura de que ni se percató de ello: “Yo no permití que me hicieran el video como dicen, yo no sé quien fue; no fue nadie de mi familia. Yo ni me di cuenta cuando me estaban grabando, y tampoco por eso la iba a detener el parto porque sabía de que ella ya se había salido, y si me detenía la podía ahogar”

Orellana, de 35 años, denunció ante los medios de comunicación al personal del hospital de Chalatenango por negligencia, ya que asegura que con súplicas pedía auxilio, cuando su hija estaba a punto de nacer, pero ningún empleado le dio atención.

Delmi es madre de tres varones más y asegura que tras el nacimiento de su hija ya no tendrá más hijos por la situación económica que enfrenta junto a su esposo. La mujer incluso solicitó ayuda de quienes quieran apoyarlos.