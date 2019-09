Mujer que hurtó patrulla irá a prisión provisional

Ruth Lisseth Mejía Martínez, de 26 años, enfrentó este martes la audiencia inicial por el delito de hurto en el Juzgado de Paz de El Paisnal.

La mujer, que según información policial padece de esquizofrenia, fue capturada en El Paisnal en la madrugada del jueves pasado luego de hurtar una patrulla en el sector de la urbanización Altavista en Ilopango (San Salvador).

El juez decretó que el caso debe pasar a la etapa de instrucción, donde la Fiscalía recolectará más pruebas para respaldar la acusación. Mientras, Mejía continuará en prisión provisional.

El director general de la PNC Mauricio Arriaza Chicas se refirió hoy al suceso, durante una conferencia de prensa en un acto oficial. “Con respecto a la patrulla, lo que pasó fue un incidente que al final si lo vemos al interior de la Policía Nacional Civil, ha sido una negligencia de los elementos policiales”, aseveró.

“Nosotros ya tomamos las medidas disciplinarias, se les está investigando y se les va a sancionar en su momento, ya sea a través de la jefatura policial o a través del Tribunal Disciplinario Metropolitano”, agregó.

Además, catalogó lo ocurrido como “un hecho en el cual a muchos nos dio risa porque eso no es casual” y añadió: “De forma personal les digo, yo soy una persona de mente abierta y me da igual. Recuperamos la patrulla dentro de los primeros momentos y bueno… (Mejía) es una persona que si me ordenan que la contrate, también la vamos a contratar”.