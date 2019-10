Mujer se accidenta en fuente

Arely Guzmán Mancía chocó con su autmóvil ayer a las 6 de la mañana contra una fuente de agua ubicada en la entrada de la ciudad de San Miguel, específicamente en el lugar conocido como El Triángulo, informó el departamento de Tránsito Terrestre de la Policía de San Miguel.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, al momento del accidente, Guzmán Mancía salía de un centro de tolerancia ubicado a pocos metros de donde ocurrió el accidente, donde trabajaba.

La Policía informó que la mujer había consumido alcohol, pero que no se encontraba ebria. Agregaron, que la conductora manifestó que un vehículo la había sacado de su carril, sin embargo, los agentes que realizaron la inspección determinaron que no hubo otro vehículo involucrado en el percance vial.

"No chocó contra ningún otro vehículo, tampoco la sacaron del carril, fue un descuido de ella", agregó la Policía. Seguramente iba cansada y se distrajo y se subió a la acera y a la fuente. Se le hizo la prueba de alcoholemia y presentó 45 grados de alcohol en la sangre,pero como no hubo lesionados no fue detenida", dijo la fuente policial.

La Policía de Tránsito informó que la mujer no portaba licencia de conducir y el vehículo le pertenecía a un familiar.