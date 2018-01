Mujer señala a alcalde de afectar su labor por diferencias políticas

Claudia Évelyn Garay, quien vende tortillas en la avenida Padre Hidalgo, del barrio El Calvario, de Jucuapa, en Usulután, asegura que la alcaldía le impide realizar adecuadamente su trabajo ya que desde hace varias semanas estacionó una pipa frente a su casa, ubicada en una esquina a un costado del edificio municipal, lo que le imposibilita desarrollar sus labores con total normalidad.

Ella asegura que la pipa estaba varios metros antes de donde se encuentra actualmente, y que empleados de la comuna la movieron hace varias semanas con el objetivo, según ella, de que no pueda realizar bien su trabajo, ya que es simpatizante del FMLN y el alcalde es del partido ARENA.

“El gran problema es que yo soy del FMLN y ellos son de ARENA, ya que movieron la pipa para impedirme trabajar bien. Un empleado de la alcaldía la empujó con una máquina para que me estorbara con la venta de tortillas y me dañaron la lámina de una venta de papas que tengo”, indicó.

La vendedora manifiesta que desde hace más de tres semanas solicitó a la Alcaldía de Jucuapa el retiro de la pipa, que se encuentra en mal estado, pero asegura que no ha tenido respuesta favorable.

Asegura que desde hace siete meses vive en la casa y no tuvo ningún problema para trabajar, pero manifiesta que desde que colocó una bandera del FMLN en una de las ventanas de su vivienda, fue cuando comenzaron los problemas.

Se desmarca

Al ser consultado sobre el caso, el alcalde Juan Antonio Chévez Castillo negó que estén impidiendo que la mujer trabaje, ya que asegura que el camión no es propiedad de la alcaldía, pues pertenece a una persona particular.

“La tarjeta de circulación no está a nombre de la alcaldía, sino que a nombre de una persona particular, el cuñado del exalcalde Manuel Turcios. Entonces no entiendo por qué nos están acusando de mover camiones, porque el camión no es de nosotros. Si el dueño viene y mueve el camión, no le podemos decir nada porque es de él”, argumentó el jefe municipal.

También afirmó que a Garay no le cobran impuestos municipales por vender tortillas, y manifestó que la problemática tiene que ver con el ambiente político de cara a las elecciones de marzo próximo.