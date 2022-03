Mujer solicita ayuda para su hija

Sentada en la última silla de un pasillo de la alcaldía de Acajutla se encontraba Dora Alicia Cortez, de 57 años, esperando desde tempranas horas al alcalde Benjamín Hernández, con la intención de solicitarle la ayuda económica de $10 para poder viajar al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador, a ver a su hija, quien se encuentra ingresada por insuficiencia renal.

Su estancia en aquel lugar se prolongó durante toda la mañana del martes 15 de marzo, y el alcalde no llegó, ya que según el personal de la comuna, tenía otros compromisos que atender. Alicia contó que su hija, Reyna Cortez, de 8 años, padece de insuficiencia renal desde que nació. Afirmó, que ella no tiene un trabajo formal y que se dedica a realizar trabajos varios para cubrir los gastos de su hija, sin embargo, dijo que hay días como ese martes en los que no alcanza a reunir ni para el pasaje.

"Salí a las 6 de la mañana de la casa, me paso dos ríos para llegar al pueblo, no me he tomado ni una taza de café, y me vine con la esperanza de que el alcalde que me ayudara para ir a ver a mi niña. Tenía que estar a las 10 a.m. en el hospital porque a mi hija le iban a hacer una operación, pero ya son las 9, si voy, llegaré tarde", se lamentó la mujer. Dijo que es la primera vez que llega a pedir ayuda a la alcaldía, pero que lo hizo porque estaba desesperada.

Si desea ayudarla, ya sea con dinero, pañales desechables, víveres, etc. puede visitarla en la colonia El Inicio, casa F-13, Villa San Cristobal, en Acajutla. No tiene teléfono celular.