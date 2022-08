Mujeres, LGBTI y jóvenes son vulnerables en el régimen

La población más vulnerable dentro de los centros penitenciarios, después de ser capturados en el marcó del régimen de excepción, son las mujeres, personas LGBTI y los jóvenes. Así lo relataron ayer varias organizaciones, las cuales han identificado los patrones violatorios más frecuentes que sufren estos sectores.

En el caso de las mujeres detenidas, identificaron que sufren violencia de género y que han recibido tortura. Además, la situación de su familia también es desalentadora, sus hijos y personas de la tercera edad que estaban a su cuido quedan en abandono y en algunos casos las hijas jóvenes de mujeres capturadas sufren acoso de soldados e intimidación.

Estos patrones violatorios fueron identificados por el Servicio Social Pasionista (SSPAS) por medio de su Observatorio de Derechos Humano, el cual ha registrado 116 casos desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo.

"Hemos registrado una categorización de los derechos violentados. Con respecto al derecho a la libertad, hay detenciones arbitrarias, desapariciones porque no se sabe dónde están. Llegan a la Procuraduría General de la República y no les quieren dar información, ni les gestionan la tarjeta con detalles del expediente y el abogado designado. Tampoco cuándo han sido las audiencias y no les quieren aceptar los arraigos", detalló Karla Martínez, del SSPAS.

Sobre las personas LGBTI, la activista Amalia Leiva dijo que es complicada la situación por su orientación sexual, porque no se quiere hacer público su caso ya que su familia tiene temor de que en la cárcel sean víctimas de violencia, entre ellas "violaciones múltiples, golpizas, trato denigrantes y crueles".

Uno de los casos que mencionó Leiva es el de una persona que tiene una enfermedad degenerativa y necesita recibir medicamentos, pero que no se los entregan y solo puede estar tres meses sin ellos, de lo contrario corre peligro.

Las organizaciones señalaron que ya no hay garantía de un debido proceso desde que inició el régimen.