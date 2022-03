Mujeres al frente de grupos de ahorro comunitario

Calculadora y libreta en mano, Maribel Moya y Nancy Guzmán están listas para la reunión quincenal con sus compañeras de uno de los grupos de ahorro comunitario que operan en el cantón San Sebastián Asuchio, en Zaragoza, La Libertad. Al frente de la iniciativa están mujeres, quienes han aprendido a administrar su dinero, hacer crecer sus pequeños emprendimientos, fortalecer la organización de la comunidad e identificar violencia de género.

El proyecto es ejecutado por la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), con el apoyo de OXFAM, en La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y San Salvador. Hasta la fecha, solo en La Libertad han capacitado a 200 grupos de ahorro que aglutinan a cerca de 2,500 mujeres. San Sebastián Asuchio, por ejemplo, tiene cuatro grupos y al que pertenecen Nancy y Maribel se ha autodenominado "las emprendedoras".

Los grupos de ahorro establecen una cuota a sus integrantes de acuerdo a sus capacidades económicas. El dinero que recaudan, sirve para hacer pequeños préstamos a las mismas socias. En la reunión quincenal, Maribel, Nancy, Ana Ruth Aguilar y Daysi Molina, todas integrantes del comité de dirección del grupo, rinden cuentas a sus compañeras, recolectan las cuotas de ahorro y reciben los pagos de los préstamos.

Transparencia. Cada 15 días, el comité de dirección rinde cuentas a las socias del grupo.

También hay reglas y multas. Un préstamo solo se otorga con la debida justificación, por ejemplo, y la fecha de pago debe respetarse. Además, el comité de dirección se elige cada año.

"Las mujeres fueron creyendo, se fueron empoderando en la parte de la autonomía económica de ellas, porque ahora las mujeres hacen sus iniciativas de emprendimiento, buscan una fuente de ingreso y al final de año, esos fondos sirven para satisfacer ciertas necesidades personales", afirma Cintia González, coordinadora de CRIPDES en La Libertad.

"Ya nos dimos cuenta que muchas mujeres pueden mejorar su vivienda, pueden comprar un su mueble, una cocina, una refri, a través de estos ahorros que hacen aquí. Se beneficia la familia, son mejores condiciones para ellas", la secunda Maribel, presidenta del comité de dirección.

Nancy también reconoce las ventajas de ahorrar en grupo. Se incorporó a la iniciativa hace tres años, después de perder su trabajo por la pandemia del covid-19. Ahora trabaja sus huertos caseros. "Tengo ejotes, tomates, chile, berenjena, rábano. Entonces, si yo quiero vendo dos coras de tomate o dólar de berenjena, eso ya no lo meto a la canasta básica, sino que eso viene y lo ahorro", explica.

No obstante, una de las dificultades es que muchas de las integrantes no tienen ingresos fijos. "Se llega al día en el que hay que ahorrar y a veces no hay, a veces hacemos préstamos y hay que pagarlos, igual a veces hay dificultades para reunir el dinero para pagar", indica Rosa Vides, quien se incluyó este año a la iniciativa.

Liderazgo. En el grupo también hay hombres, pero el liderazgo es de las mujeres.

Fortalecen la organización comunitaria

Las mujeres han tomado el liderazgo del proyecto productivo y también lo han enfocado hacia otras áreas, como el fortalecimiento de la organización comunitaria y el trabajo de concientización sobre la violencia de género.

"Entre medio de todo este proceso de la metodología (de ahorro), también hay talleres de formación de los derechos de las mujeres. Muchas veces nosotros decimos que tenemos derechos, pero si desconocemos de las leyes, en casos que se dan de violencia no sabemos dónde acudir", dice Maribel.

A través de estos grupos han logrado identificar casos de violencia de género, que han sido remitidos a las organizaciones que las apoyan, para hacer el acompañamiento correspondiente ante las autoridades. No obstante, CRIPDES lamentó que las instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres no se acerquen a las comunidades.

Cuota. El grupo establece una cuota quincenal de ahorro.

"Hemos tenido un retroceso bastante grande en el tema de los programas sociales dirigidos a las mujeres (...). Las técnicas que estaban responsables de los municipios no hacen el trabajo, todo lo quieren hacer de forma virtual", sostiene González.

Por su experiencia, Maribel Moya ha capacitado a otros grupos de ahorro de otros municipios y destaca que el proceso que han liderado en su comunidad debería replicarse en otros territorios, ya que el grupo de ahorro ha sido el germen de una asociación de mujeres. "Es importante porque nosotras hemos fortalecido y tenemos otra estructura que nos permite legalmente hacer gestión para las mismas mujeres", agrega.

Entre los proyectos que pretenden ejecutar con el apoyo de otras entidades está garantizar el acceso a una granja de aves, huerto con sistema de riego y árboles frutales para siembra. También han incluido capacitaciones para los hombres en derechos humanos, "para que también tengan una buena formación", dice Maribel.