Mujeres con discapacidad señalan poca inclusión laboral en El Salvador

En la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad advirtió este lunes de la reducida inclusión laboral para las mujeres con discapacidad en las instituciones públicas de El Salvador.

Sandra Aragón, licenciada en Trabajo Social con discapacidad física, asegura que una de las principales barreras a las que se enfrentan es la discriminación. “A la hora de buscar una oportunidad laboral, lo primero que se fijan es en nuestra discapacidad”, sostuvo. “Las entrevistas a las que yo he ido siempre me preguntan 'y usted, ¿cómo haría para subir gradas?'. Más allá de mi discapacidad siempre se fijan más en la silla de ruedas”, agregó.

Aragón busca oportunidades en el programa de inserción laboral dirigido por el Ministerio de Trabajo, pero afirmó que incluso en esas ofertas no hay una verdadera inclusión. “Hasta en ese aspecto hay una segregación. Incluso me han llegado notificaciones de plazas donde se requiere una discapacidad que no sea muy visible o discapacidad física que no se note mucho”, dijo Aragón. “Inclusión efectiva no hay, solo nos están integrando a la sociedad”, subrayó.

La coordinadora de derechos humanos de la Red de Sobrevivientes, Elba Chacón, advirtió que un “mínimo de personas" están contratadas dentro de las instituciones públicas, pero también señaló que no hay un dato oficial de cuántas mujeres con discapacidad forman parte del personal estatal.

También lamentaron que la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2020 por la legislatura anterior, no se haga cumplir por la falta de un reglamento.

“No somos escuchadas, no hay oportunidades. Las leyes existen y están pero no las hacen cumplir. (...) Prefieren pagar las multas (empresas) antes que darle un empleo a una persona con discapacidad”, dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, Verónica Rivas.

La Red de Sobrevivientes también señaló que los abusos sexuales es la forma de violencia de género más frecuente a la que se enfrentan algunas mujeres con discapacidad.

“Sobre todo en mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, que son niñas, adolescentes, mujeres que se vuelven mayormente vulnerables a partir de esta condición”, detalló Chacón.

Pero, de nuevo, no hay datos oficiales segregados sobre casos de violencia de género en esta población. “Lamentablemente, las estadísticas de instituciones que están encargadas de atender este tipo de casos invisibilizan la condición de discapacidad y probablemente eso hace más vulnerables a las mujeres con discapacidad”, puntualizó.