Mujeres se capacitan en temas agroecológicos

María del Rosario Rivera, de 37 años, reside en el cantón El Rodeo I, de Tacuba, en Ahuachapán, y para llegar a la zona urbana debe abordar dos rutas de autobuses y salir con tiempo suficiente, pero eso no le impide asistir a las clases agrológicas. Es madre soltera de dos niñas y se dedica a cultivar en una parcela en su casa.

Narró que aprendió sobre agricultura desde que vivía con su papá, posteriormente se acompañó y para que su excompañero de vida no pagara mano de obra y ahorrar en los gastos del hogar, ella ayudaba en los trabajos del campo. "Todo eso me ayudó mucho, porque hoy que estoy sola, y aunque no lo hago muy bien, es el trabajo que me ha ayudado a salir adelante con mis dos hijas", dijo.

Rivera, al igual que 70 mujeres más, decidieron inscribirse en el "Centro de Formación Agroecológica para Mujeres", impulsado por la Unidad de la Mujer de la Alcaldía de Tacuba, con el apoyo de Fundesyram y Ayuda en Acción, con el fin de ampliar sus conocimientos agroecológicos.

"A pesar que soy madre soltera he salido adelante con mis dos hijas, cultivo y con las mismas cosechas voy invirtiendo para poder cultivar el siguiente año", añadió.

De acuerdo a la jefa de la Unidad de la Mujer, Verónica Jiménez, el cupo casi se ha duplicado, ya que se habían habilitado 40 espacios; sin embargo, muchas mujeres mostraron interés en aprender más sobre agroecología.

"Tacuba es un municipio agrícola, en el que producimos granos básicos, por ello nos convertimos en un granero que abastece la zona, por tal razón le apostamos a que mujeres del municipio se incorporen al Centro de Formación Agroecológica.