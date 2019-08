Mujeres sufren de violencia y amenazas

La violencia intrafamiliar y las amenazas encabezan las estadísticas de denuncias que registra la Unidad Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia y la Oficina de Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la Policía Nacional Civil (PNC), de San Vicente.

Según el informe oficial, si bien los casos de violencia intrafamiliar son menos en lo que va de este año en comparación con el mismo período de 2018, este sigue siendo de los delitos que más atiende, mientras que las amenazas sí han tenido un incremento.

La tendencia en el alza de denuncias es importante porque refleja que las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar, manifestó Azucena Alfaro, jefa de la Sección de Prevención de la PNC en San Vicente.

De enero a julio de este año, UNIMUJER-ODAC registra 117 denuncias de 33 diferentes tipos de violencia. De estas, 35 corresponden a violencia intrafamiliar, dos menos que las contabilizadas en 2018.

En tanto, las amenazas a mujeres en este período suman 19, mientras que el año pasado fueron 15, de ahí siguen en menor escala denuncias por lesiones, expresiones de violencia, violación y violación en menor e incapaz.

Alfaro manifestó que hay casos en los que mujeres llegan a la oficina como víctimas de expresiones de violencia intrafamiliar y lesiones, pero algunas "para ser escuchadas". Luego deciden no dar paso al proceso penal pese la información y orientación que reciben por el personal.

"Queremos invitar a las mujeres a que denuncien la violencia que viven, porque si ellas lo permiten, posiblemente el agresor vuelva a violentarlas de otra manera, a ellas o otras mujeres", reiteró la oficial.

El temor sigue siendo una de las principales causas, "las mujeres son conscientes a veces de que son víctimas, pero no quieren que el caso se judicialice, y la policía no puede actuar si no hay denuncia", indicó la jefa policial.

Agregó que en la oficina de UNIMUJER-ODAC también brindan asesorías, seguimientos de casos, asistencia en solicitudes de protección y detenciones en flagrancia si lo amerita.