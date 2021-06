Mujeres tienen menor acceso a tierra o vivienda que los hombres

El dato forma parte de los hallazgos del Informe Situacional del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborado por Fespad y otras organizaciones de la sociedad civil.

Menos del tercio de las propiedades -viviendas o terrenos- está en manos de mujeres, revela el Informe Situacional del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

Según el estudio, el 70.2 % de los terrenos o viviendas está en manos de los hombres, mientras que el restante 29.8 % en poder de mujeres. Para determinar este porcentaje, Fespad analizó datos relacionados a propiedades de entre 200 y 250 hectáreas de extensión.

Celia Medrano, experta en derechos humanos, señaló que "la mayoría de propiedades están inscritas por hombres y en esa situación no solo son pocas las mujeres dueñas de la propiedad en la que viven, sino que la medida en que esta propiedad es más grande, se concentran nombres de hombres".

Agregó que "es un hallazgo que marca desigualdades" por lo que consideró necesario "generar políticas públicas para promover, alentar y generar condiciones para que las mujeres sean propietarias".

Mélida Alvarado, integrante de Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador (Movitierra), advirtió que esta situación no es sostenible en el tiempo, sobre todo cuando las mujeres son cabeza de hogar. "No es posible que esto esté pasando cuando nosotras somos en muchos casos quienes les damos un hogar a nuestros hijos y nietos", señaló.

La vivienda adecuada es fundamental para garantizar dignidad, pues al albergar el hogar las personas no solo desarrollan una vida privada, sino también es el espacio designado para la convivencia, protección y cuido de la familia.

El estudio de Fespad también resaltó la falta de legislación con un enfoque en derechos humanos, que priorice el acceso a una vivienda de carácter social. El documento, que abarcó un análisis situacional de comunidades asentadas en los departamentos de La Paz y Santa Ana, indicó que es el Estado el garante del derecho a la vivienda.

"El Estado está obligado a generar políticas públicas e incluso modificar algunas normativas. Por ejemplo es necesario crear una Ley de Vivienda y Hábitat que tenga como elemento fundamental generar acceso al suelo, financiamiento estructural, crear institucional", valoró al respecto Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de Fespad.

Entre las causas de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, el estudio cita la concentración de terrenos y riqueza en pocas manos, distribución incompleta durante la Reforma Agraria, mínimo interés del Estado para satisfacer necesidades diferentes a las de carácter agrícola, además de un pobre enfoque en principios de justicia social y propiedad privada en función social.

"No podemos continuar con la desigualdad, la inequidad, con una violación al derecho de una vivienda adecuada. No es posible que hay personas que se han visto obligadas a vivir en propiedades que no están a su nombre y se dé una contradicción al favorecer a empresarios", determinó la experta en derechos humanos Celia Medrano.