Multan a hijo de payaso "Chimbombín" en Comalapa cuando ambos iban a "ganarse los frijolitos"

El hijo de Douglas Hernández Fajardo, conocido artísticamente como el payaso "Chimbombín", fue multado este miércoles por la mañana, tras ser detenido en un retén policial y detectarle que manejaba sin licencia de conducir el vehículo en el que se transportaba junto con su padre.

El hecho sucedió frente al monumento Cristo de La Paz, en la carretera a Comalapa. El retén se encontraba ubicado sobre el carril que conduce hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, como parte de los planes de control policial que habitualmente se instalan esa carretera en días festivos.

Cuando fue detenido, al hijo de "Chimbombín" se le impuso una multa económica de $ 57.14, ya que no pudo presentar la licencia en vista de que solo le estaba "ayudando a manejar" a su papá en ese momento.

"Hemos saturado todas las fiestas y mi hijo me viene ayudando a manejar. Entonces, le pido de favor a ella (la agente policial) de que vamos a 'rebuscarnos', vamos a trabajar. Entonces, ella dice estrictamente no, que estrictamente no. Entonces, yo le digo que me disculpe porque mi hijo no anda licencia", explicó el popular artista salvadoreño.

Foto: Víctor Cea

Chimbombín aseguró que incluso, para que su hijo no recibiera la infracción, trató de hacerle conciencia a la agente que los detuvo, pero lejos de eso, contó que ella se mantuvo firme en su decisión de multarlo. De paso, consideró injusta la multa de $ 57.14, ya que, según tiene entendido, afirmó que las multas por este tipo de faltas son de menos monto.

"Entonces, por ser primer día del año... o sea... vamos rebuscarnos, vamos a ganarnos nuestros frijolitos. Entonces, ella dice: no y no y no. Yo le dijo: usted tiene la ley en sus manos. Así como usted puede perdonarnos, usted nos puede sancionar", apuntó "Chimbombín.

Esto dijo el payaso Chimbombín sobre la sanción impuesta a su hijo. Video LPG / V. Cea. pic.twitter.com/sgJP5Nv7kt — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 1, 2020