Multarán a conductor que atropelló a can

La alcaldía de Chalchuapa, en coordinación con la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), ha iniciado el proceso sancionatorio contra el conductor de un pick up que atropelló y mató a un perro que se encontraba descansando sobre la acera de la 13 Calle Poniente, en Chalchuapa, el viernes pasado. El hecho fue viralizado en redes sociales, donde se publicó el video en el que se observa cuando el conductor, que viajaba acompañado de un mujer y una menor, estaciona el pick up placa P 51 486, en un espacio donde se encontraban descansando dos perros callejeros, atropellando hasta matar a uno de los canes.

La alcaldesa de Chalchuapa, Vilma de Barrera, confirmó ayer que ya están en el proceso de identificar y ubicar al conductor responsable del hecho para aplicar la multa mayor que establece la Ley de Protección Animal, que asciende a cuatro salarios mínimos, es decir de $1,200.

La alcaldesa indicó que a través de la placa del vehículo se pudo ubicar a la persona a cuyo nombre está registrado el automotor, sin embargo esta les dijo que había vendido el pick up meses atrás y que el nuevo propietario no lo había pasado a su nombre. "Contactamos al antiguo dueño, dice que lo vendió hace rato y de la persona que lo adquirió, no tenemos el dato exacto, sin embargo ya estamos trabajando sobre eso junto con la Policía", sostuvo la jefa municipal.