Multas a motociclistas son por no tener licencia

El parque de motocicletas que circulan en San Vicente ha incrementado considerablemente en los últimos dos años, y aunque no se tiene un registro de la cantidad exacta, es considerable, de acuerdo con la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) del departamento, que indicó que esto, a su vez, implica el aumento de infracciones a motociclistas.

De acuerdo con datos de esta unidad, el año pasado, 1,865 motociclistas fueron multados. De estos, 1,505 recibieron una infracción por no estar autorizados para manejar, le siguen los multados por no usar el casco y el resto por llevar más de dos ocupantes en el vehículo.

“La gente adquiere las motocicletas pero no tiene educación vial. La mayoría de las infracciones contempladas en el artículo 28 del Reglamento General de Tránsito, que regula a los motociclistas, es porque no portan licencia”, indicó el jefe de Tránsito de la PNC en San Vicente.

Estas estadísticas son las reportadas durante la ejecución del plan Intervención a Motociclistas 2017; sin embargo, de enero a la fecha ya se reportan 782 esquelas impuestas en las que también predomina no portar licencia de conducir. Según el jefe policial, existen casos de motociclistas que han denunciado a agentes por supuesto acoso, por haber sido infraccionados más de una vez.

“Por la razón que sea, no sacan sus licencias de conducir, casualmente en los controles se infracciona a algunos que nos dicen ‘ni he pagado la que me pusieron la vez pasada’. Algunos hasta nos han denunciado ya, pero la realidad es que andan manejando ilegalmente, no es nada en contra de alguien, es por ellos y sus familias”, aseguró el oficial.

Ayer, durante un control vehicular en la ciudad de San Vicente, se pudo constatar que las faltas que comenten los motociclistas son recurrentes, siempre mayormente por no portar licencia y otras por viajar más de dos personas en la moto, además de no usar casco.

El jefe policial instó a los conductores vicentinos a que porten en regla sus documentos.