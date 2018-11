Múltiple accidente entre autobús y dos camiones

Un autobús de la ruta 157, que de San Vicente viaja hacia cantones de Apastepeque, en el mismo departamento, y dos camiones colisionaron en el kilómetro 61 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones del cantón Cutumayo de la misma jurisdicción.

El múltiple accidente ocurrió ayer a las 5:45 de la mañana, cuando, de acuerdo con la versión de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Julio Martínez, de 63 años de edad y conductor del camión placas P-111-762, que transportaba chatarra, invadió el carril contrario e impactó al bus que estaba aparcado subiendo pasajeros.

El tercer carro involucrado, que circulaba en el otro carril, se detuvo en los vehículos ya accidentados, lo que paralizó por unos minutos el tráfico mientras llegaban las autoridades para realizar la inspección, ya que los tres vehículos quedaron de frente a media carretera.

El múltiple percance solo causó daños materiales y será Martínez quién deberá responder por estos, pues la inspección que hicieron agentes de Tránsito de la PNC estableció que fue el responsable.

"La calle estaba lisa y eso hizo que no pudiera controlar el timón, pero hice maniobras para no impactar de forma brusca al bus", comentó el conductor del primer camión, pero las autoridades policiales consideraron que la velocidad no adecuada y la distracción pudieron ser parte de la causa.

Según las autoridades, en el lugar es común que ocurran este tipo de percances, pues los conductores no respetan la línea amarilla y eso provoca colisiones que muchas veces han causado incluso fallecidos.