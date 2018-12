Munguía Payés: "No es conveniente enfrentarnos con el pueblo por un fraude electoral"

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, reiteró hoy el llamado a "jugar limpio" de cara a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Aunque no se refirió directamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El funcionario dijo, durante su participación en la entrevista República SV, del canal 33, que no es conveniente enfrentarse "con el pueblo por una mala decisión o por un fraude electoral".

"Ha habido en el pasado algunos llamados de políticos a la institución armada precisamente porque no se encuentran satisfechos con el resultado; entonces nosotros esperamos, creemos en el sistema, que nada va a suceder y que no tengamos que intervenir en caso de que haya un levantamiento popular en función de que la gente crea que las elecciones no han desarrollado cómo deben desarrollarse", agregó.

Aunque señaló que la Fuerza Armada va a "defender el mandato constitucional', señaló que "tenemos que estar preparados para cualquier hipótesis que se dé. Esperamos que se respete la voluntad popular"; sin embargo, matizó que "no estamos tomando partido".

"La FAES se va a mantener fiel al mandato constitucional, esperamos que no nos vayan a comprometer, en el sentido de que yo pedí juego limpio al sistema político del país porque si aquí no se juega limpio podemos tener una conmoción social", dijo.

Munguía Payés, además, defendió su injerencia en temas políticos porque "yo soy político y debo emitir opinión". " Soy el político de la Fuerza Armada de El Salvador porque soy un miembro del gabinete del Gobierno".