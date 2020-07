Munguía Payés: "Supe de este proceso hace tres años y no escapé"

Seguro. Así se muestra el exministro de Seguridad Pública David Munguía Payés ante la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala de haber cometido tres delitos como el artífice de la tregua con pandillas.

"Yo tenía conocimiento de este proceso desde hace tres años y no me he ido del país, lo he querido enfrentar. Cada vez que sale en los medios el tema de la tregua, parecía que ya me iban a venir a capturar y no me he ido", dijo ayer Munguía Payés en la audiencia de imposición de medidas ante la jueza especializada de Instrucción.

La fiscalía asegura que ha logrado certificar, con las investigaciones preliminares, que el general Munguía Payés cometió actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas al estar al frente de la estrategia del pacto entre pandilleros rivales.

“Tenemos información que como ministro de Seguridad tenía que dar informes sobre la tregua al presidente de la república Mauricio Funes Cartagena”.



Fiscal del caso Tregua

La tesis de la fiscalía es que el exministro ideó pactar con los cabecillas de las pandillas más numerosas del país otorgándoles beneficios penitenciarios a cambio de disminuir los homicidios.

Esa estrategia, según la FGR, fue avalada por el expresidente de la república Mauricio Funes. Por eso, ha presentado un requerimiento de acusación contra los dos exfuncionarios. A Funes lo acusa de agrupaciones ilícitas y de incumplimiento de deberes.

La fiscalía está segura de haber logrado certificar la participación de Funes y Munguía Payés con delitos que ocurrieron como parte de la tregua, como el ingreso de objetos ilícitos en los centros penales (celulares, televisores y otros dispositivos electrónicos), así como la celebración de fiestas en los distintos centros penitenciarios que eran destinados para albergar a pandilleros.

El requerimiento de la acusación consigna que entre noviembre de 2011 y septiembre de 2013 ocurrieron un total de 41 fiestas en los centros penitenciarios. Todas avaladas por las autoridades.

Además, de acuerdo con la acusación, también durante ese lapso hubo 56 ingresos de comida rápida y otros 33 ingresos de comida "variada".

El documento también detalla las veces que parientes llevaron a los centros penales equipos electrónicos, como televisores tipo plasma.

"Se cuenta con elementos documentales como registro de bitácoras de ingreso a los centros penales, que establecen en qué momento y quiénes eran los que los introducían esos objetos ilícitos", dijo ayer uno de los fiscales encargados del caso.

De acuerdo con la acusación, las pruebas de la fiscalía se basan también en testimonio de excabecillas de pandillas y escuchas telefónicas donde, según la FGR, queda en evidencia el cometimiento de los delitos de ambos exfuncionarios.

Manuel Chacón, defensor del exministro, le restó credibilidad a los testigos criteriados y a las escuchas telefónicas las calificó como "referenciales".

La FGR le pidió a la jueza que decretara la detención provisional contra Munguía Payés, pero la defensa presentó un dictamen del Hospital Militar que establece que el exministro padece de hipertensión, por lo que la jueza pidió la confirmación de Medicina Legal. La resolución está programada para mañana.

En el caso del expresidente Funes, la jueza consideró realizar una audiencia por aparte, por su calidad de ausente.