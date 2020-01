Munguía Payés defiende ilegalidad de préstamo al IPSFA

El exministro David Munguía Payés admitió ayer que era consciente de que incumplía la ley cuando, en nombre del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), hizo un préstamo de $1.5 millones al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) para cancelar salarios de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en diciembre de 2018.

Las reacciones de Munguía Payés ocurren a raíz de una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que a finales del año pasado, concluyó que el exministro violó la ley porque no tenía potestad para prestar fondos al IPSFA, y comprometer las finanzas del ministerio del siguiente presupuesto. La Corte dictaminó que esas son atribuciones de la Asamblea , no de un ministro.

En su defensa, Munguía Payés dijo ayer a este periódico que la seguridad nacional estaba en riesgo si la FAES no cancelaba a su personal los salarios y aguinaldos en diciembre de 2018, debido a que los militares armados podían tomar represalias. Esa misma versión le dio a los auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), quienes resolvieron que Munguía Payés infringió la ley.

En 2018, el Ministerio de Defensa necesitaba $9,354,851.53 para cubrir los salarios de sus empleados, pero Hacienda solo le asignó $4.3 millones y le prometió que le daría un refuerzo presupuestario durante el año, como es habitual, detalló Munguía. El exfuncionario agregó que el 23 de diciembre el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, le informó que no tenía fondos para cumplir el refuerzo que le prometió.

"Yo le dije (a Fuentes) que eso no se podía hacer, que no le podíamos dejar de pagar a la Fuerza Armada. Pudiera haber una reacción negativa de parte de la gente que estaba apoyando la seguridad pública y el resto del personal porque no le pagamos, ahí hay gente armada y una situación como esa puede provocar un episodio que no se pueden medir las consecuencias", se defendió ayer Munguía Payés.

Aunque a la vez el extitular del MDN aceptó que no recibió ninguna amenaza real de motines en la FAES: "Fue una suposición (...) No hubo manifestaciones más allá de las protestas en redes sociales y en los medios de comunicación. Aquí uno no puede prever qué puede suceder. No quisimos correr ese riesgo", insistió.

El exministro agregó que durante todo el año mantuvo al tanto a Hacienda y al expresidente Salvador Sánchez Cerén sobre la falta de fondos. Cuando el Gobierno le informó que no tenía recursos para dar un refuerzo presupuestario, la Asamblea ya estaba de vacaciones y no podía aprobar un préstamo. Por eso la propuesta que hizo Munguía Payés a Hacienda fue prestar los fondos al IPSFA, que le dio el préstamo con $7,232.88 de intereses.

La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, señaló ayer que el exministro de Defensa tiene que enfrentar un juicio de cuentas por el préstamo ilegal al IPSFA. Según la Dirección de Auditoría Tres de la CCR, el exministro violó los artículos 86 y 225 de la Constitución de la república, y el 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

"Sí lo sabíamos (que es ilegal). Pero sabíamos que esta era una situación de fuerza mayor y que había que tomar una decisión", dijo ayer el exministro, y también apeló a la "humanidad" para no dejar a los militares sin dinero en las festividades de Fin de Año.

Munguía Payés explicó a la Corte de Cuentas que no actuó solo para solicitar el préstamo ilegal al IPSFA. Sostuvo que el actual ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y el expresidente Sánchez Cerén aprobaron la maniobra de manera verbal. Ayer, el exministro explicó que el acuerdo con Hacienda fue que pagaría solo los salarios, mientras que los descuentos de ley los cancelarían en 2019. Por eso la deuda fue de $1.5 y no de $5 millones, lo que necesitaba.

"No he autorizado nada, ningún movimiento en el ramo de Defensa. No me compete a mí autorizar nada y no tengo conocimiento real del informe de la Corte de Cuentas. Ni en palabras ni por escrito este ministro de Hacienda ha autorizado nada", dijo ayer Fuentes a los señalamientos del extitular de Defensa. En la auditoría, la Corte dijo que la supuesta autorización de Fuentes y Sánchez no consta en documentos.

Douglas Tóchez, vocero de la Asociación en Defensa de los Pensionados de la Fuerza Armada de El Salvador Causa Justa, reprobó la decisión del IPSFA: "No es una atribución del IPSFA (...) Aquí los responsables son la junta directiva del IPSFA, debe de haber un acta donde ellos autorizaron esa erogación de fondos".