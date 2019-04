Munguía Payés reafirma que tregua entre pandillas nació en el Gabinete de Seguridad

El actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, acudió ayer al Centro Judicial Isidro Menéndez para fungir como testigo de descargo, propuesto por la defensa, en el nuevo juicio por la tregua con las pandillas que hubo entre 2012 y 2014 y en el que están acusados 19 personas.

Payés, quien también fue ministro de Justicia y Seguridad entre 2011 y 2013, y por tanto fue uno de los funcionarios que estuvo a cargo del proceso de la tregua, dijo que durante el gobierno de Mauricio Funes se impulsó un "proceso de pacificación" y que él fue facilitador del proceso. Reiteró además que ese proceso, que luego desembocaría según él en "una tregua entre pandillas", surgió como una idea de todo el Gabinete de Seguridad en aquel entonces y que como tal fue una política de Gobierno.

"Lo que hicimos fue una serie de acciones para reducir, entre otras cosas, los homicidios. Nunca dimos dinero a las pandillas y había muchos sectores involucrados", declaró el militar.

Ante las preguntas de la fiscalía, Munguía Payés reafirmó que él conocía a Raúl Mijango, mediador de las pandillas durante la tregua, porque había contado con sus servicios como asesor político en el Ministerio de la Defensa, pero reiteró que no fue él quien lo propuso para el "proceso de pacificación" y que desconoce quién lo hizo.

Luego confundió al juez con esta frase: "La idea del proceso de pacificación fue de las pandillas y me llegó a través del Organismo de Inteligencia del Estado". Ante tal afirmación, el juzgador, antes de finalizar la audiencia, aprovechó para preguntarle cómo era posible que la idea surgiera de las pandillas, si minutos antes él había dicho que desde un inicio se trató de una política del Gobierno.

"Lo que pasa es que se tiende a confundir el proceso de pacificación con la tregua y son dos cosas distintas", explicó Payés al final.

Luego de su intervención como testigo y ya ante los medios de comunicación, el ministro sostuvo que la repetición del juicio es un espectáculo. "Nosotros facilitamos el trabajo de los pacificadores en el proceso. Era una política pública de Gobierno y yo mantenía informado al señor presidente de la república (Mauricio Funes). Lo que sucede aquí es que me quieren involucrar a mí en actividades ilícitas, pero no han podido comprobarme nada y por eso han acusado a otras personas que no tienen nada que ver con este proceso", remarcó.