Munguía Payés y Cotto niegan haber negociado con pandillas

Niegan. El exministro de Justicia y Seguridad Pública y exministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, y el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, negaron ayer los señalamientos en su contra hechos por el testigo criteriado con clave "Noé" en el juicio ante el Juzgado Especializado de Sentencia A, donde 373 de 426 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados por varios delitos el jueves pasado.

"Yo tenía un concepto diferente del juez, pero tengo que admitir que es irresponsable y especulativo, como se pone a dar información de ese tipo solamente porque un testigo criteriado dice que hay unas grabaciones. Yo reto a este juez que enseñe esos videos, porque es totalmente falso", dijo Munguía Payés a LA PRENSA GRÁFICA. Además, calificó de calumniosas las declaraciones del juez, pues considera que dañan la imagen de los ciudadanos, "solamente por especulaciones, sin pruebas".

Cotto, también, negó "categóricamente" y "rotundamente" que haya podido negociar con pandillas en algún momento, como lo expresó el juez de sentencia, Godofredo Salazar. Agregó que PNC y FGR deben buscar otros medios de prueba para corroborar la información de un testigo criteriado, pues "puede mentir".

"Yo lo que debo entender que el juez vinculó públicamente lo que el testigo declaró en una audiencia, no en su declaración o testimonio que había venido siendo trabajado por la Fiscalía y la Policía, porque ahí no consta nada de eso, pero probablemente él haya planteado algo así, no sé de qué forma", explicó Cotto en una entrevista vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA.

El exministro, además, negó que pandilleros hayan entrado a polígonos de tiro durante su administración, aunque reconoció que algunos de esos lugares de entrenamiento de la Fuerza Armada "tienen más de 500 manzanas".

"Nosotros en Chalatenango tenemos un polígono 'grandísimo' que no lo controlamos (...) y es un área tan grande, como la mitad de Santa Tecla que alguien se puede meter ahí y disparar, como que usted tuviera un terreno de diez manzanas y se mete alguien a disparar y la involucran a usted en eso", explicó Munguía Payés vía telefónica, quien agregó que era "ridículo" el hecho que un ministro entregase uniformes militares a los miembros de pandillas.

Cotto, además, dijo que cuando era director de la PNC, el testigo criteriado "Noé" nunca mencionó "algo como lo que sale hoy, dos años después de la operación (Cuscatlán)". El exjefe policial señaló que el testigo "fue uno de los principales detenidos en la primera operación, Operación Jaque, de siete enmarcadas en el Plan 300".

"Es a todas luces un sinsentido, porque estamos hablando de una operación que se desarrolló en el marco de siete operaciones entre julio de 2016 y agosto de 2018", explicó Cotto, quien preguntó: "¿Cuál era la negociación?" Si capturó a más de 7,000 pandilleros bajo su gestión.