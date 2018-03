Munguía: es difícil cumplir fallo CSJ sobre operativos

Lee también

El ministro de Defensa, David Munguía Payés, aseguró ayer que ve difícil poder reconstruir lo ocurrido en los operativos de guerra, tal como lo ordenó esta semana la reciente resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual dejó en firme una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), emitida en febrero de 2014, en la que se pide al ministerio que reconstruya las actividades militares en torno a dos masacres ocurridas en San Vicente y Cuscatlán, en 1981 y 1983, respectivamente.“Nosotros tendríamos que hacerlo; no obstante, reconstruir un hecho que ocurrió hace 25 o 30 años va a ser difícil, pero igual no hemos recibido alguna notificación”, aseguró el funcionario.La Sala de lo Contencioso Administrativo dejó así en firme la resolución del IAIP, en la que se ordena al Ministerio de la Defensa realizar nuevamente la búsqueda de información referente a los archivos de las unidades militares, que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas señaladas en el tiempo especificado por los solicitantes. Además, dispuso que el Ministerio de la Defensa dejara constancia de los procedimientos realizados con este fin.El IAIP también ordenó que la institución castrense debe “recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quiénes participaron en las operaciones o los hechos”.De igual forma, los magistrados de la Sala de lo Contencioso decidieron dejar sin lugar el argumento de Payés, sobre que el IAIP había sobrepasado sus atribuciones al ordenar la entrega a los apelantes de una copia certificada de los instrumentos de consulta empleados por el Ministerio, permitir amplio acceso a los solicitantes a los archivos y registros de las unidades militares, para que puedan constatar el proceso de búsqueda, y finalmente, que se investigue judicialmente la destrucción de la información.Ayer Payés también negó que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, le haya girado la directriz de abrir los expedientes de guerra de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), para que las víctimas del conflicto puedan tener acceso a ellos, tal como lo ordenó la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte, que derogó la Ley de Amnistía en julio del año pasado.El ministro también desestimó la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, en la que los magistrados comprobaron que en febrero de 2014 un sargento y un soldado cometieron la desaparición forzada de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate.“La sala no ha determinado, esa impresión es imprecisa”, comentó el ministro.Payés dijo que todavía no ha sido citado ante el tribunal Constitucional, para dar la información al respecto. Además, aseguró que los militares ya fueron absueltos, una resolución que ya fue revocada por la Sala de lo Penal.