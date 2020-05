Municipalidades contradicen a Gobierno y niegan contagios locales de covid-19

Los municipios El Carrizal, Tejutla y Arcatao no solo comparten ubicación en el departamento de Chalatenango, también son de las regiones incluidas en las estadísticas gubernamentales de El Salvador con un contagio local confirmado del nuevo coronavirus, a pesar de que los pacientes no tuvieron contacto con esas zonas en los últimos días o incluso años.

Arcatao fue el primero de los tres municipios chalatecos que tuvo un caso del virus, según los datos publicados en Twitter por el presidente de la república, Nayib Bukele. La información sobre el contagio fue divulgada a las 11:13 de la noche el martes 28 de abril, lo que ocasionó incertidumbre en los pobladores, que interpretaron que el virus ya estaba diseminado en su región.

Un día después, la alcaldía municipal intentó regresar la tranquilidad a los habitantes. Con un mensaje en redes sociales confirmó que el paciente sí era un residente de Arcatao, pero que tenía más de un mes de no estar en el municipio porque fue llevado por la Policía Nacional Civil (PNC) a un centro de contención en San Salvador tras violar la cuarentena domiciliaria al salir de casa sin autorización.

"Este caso es una persona que detuvieron en la primera semana que se declaró la cuarentena, se la llevaron. Realmente ese problema (virus) no estaba aquí; se la llevaron y a los 37 días de estar detenido, allí se terminó declarando que el muchacho estaba infectado. Pero en realidad no es un caso local", dijo el alcalde José Alberto Avelar a LA PRENSA GRÁFICA.

Una situación similar vivió El Carrizal el 6 de mayo pasado: a pareció en la lista de municipios con contagios del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, por un habitante que está en un centro de contención de San Salvador desde el 24 de marzo. Ha pasado más de 30 días detenido, lo que hace casi imposible que sea un contagio local del municipio, según el alcalde Tulio Casco.

El último municipio de los tres que lo sufrió fue Tejutla. El Ministerio de Salud (MINSAL) anunció el 8 de mayo pasado que en Tejutla hay un paciente con covid-19, a pesar de que el afectado tiene más de ocho años de vivir en San Salvador y no estuvo ni de visita en la localidad en los últimos meses, de acuerdo con el alcalde Miguel Tejada.

Los tres casos tienen la similitud en que, según las alcaldías, fueron detectados en centros de contención, lugares donde el Gobierno mantiene detenidas a las personas que salen de casa sin justificante o a quienes tuvieron contacto con otros contagiados. Sin embargo, el MINSAL comunicó el último contagio en centros de contención hace ya más de un mes: el 13 de abril pasado.

Las alcaldías coinciden en que el MINSAL está haciendo un conteo erróneo sobre los contagios, porque incluye a los pacientes como locales de municipios donde no han tenido contacto en los últimos días. José Alberto Avelar, alcalde de Arcatao, señaló que el Gobierno debería dar un tratamiento diferente a las estadísticas.

"A veces pareciera que queremos contaminar a las municipios y ver que todo el país está contaminado, cuando no es verdad. El mecanismo de cómo se han estado tratando estos casos creo que deberían tratarlos diferentes, porque no se vale tampoco poner en alarma y en una situación difícil a la gente sin necesidad", dijo.

Mientras que Tulio Casco, el alcalde de El Carrizal, agregó que tiene conocimiento de situaciones similares en más municipios y explicó que esa desinformación provoca una tensión innecesaria: "En los municipios vecinos, donde nosotros viajamos, había gente que decía que hasta se iba a tomar con machetes para no dejar pasar a gente del municipio de nosotros".

Iván Solano Leiva, vicepresidente de la Asociación Centroamericana y El Caribe de Infectología (ACENCAI), opinó que el Gobierno debe cambiar el mecanismo para dar la localidad de los casos.

El médico recomendó entrevistar a los pacientes para no catalogar como contagios locales a personas en municipios donde no tuvieron ningún contacto; porque de lo contrario, afecta el combate a la pandemia

"Deberían actualizar los casos y decirlos bien. Por ejemplo, hay un caso en San Pedro Perulapán, este caso fue detectado hace 15 días o qué se yo, decir las cosas bien claras. Porque así como dicen los alcaldes, estas personas que son de sus municipios, no se infectaron allí en sus municipios (…) Por supuesto que no se pueden tomar como casos locales de los municipios", dijo.

Según el infectólogo Solano Leiva, tomar como referencia la dirección de residencia del DUI no es adecuado, puesto que no siempre refleja la realidad. Una opinión que compartió el alcalde de Tejutla: "Imagine que se da un caso positivo acá, pero el DUI es de otro municipio podría ser que eso de alguna manera nos permita descuidarnos y decir ‘Ah, no, es de tal municipio’".