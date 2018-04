Municipios de Cuscatlán respaldan a Simán

En el último fin de semana previo a las elecciones internas del partido ARENA, el precandidato Javier Simán visitó a pobladores de varios municipios de Cuscatlán, entre los que se encuentran San Pedro Perulapán y Cojutepeque, que forman parte de uno de los corredores a los que peor le ha ido en el tema de seguridad después de finalizada la tregua entre pandillas en 2013. Las estadísticas de asesinatos posteriores a la estrategia doblaron a las predecesoras y no han regresado aún a aquellos niveles.

El candidato habló de los temas que han sido parte de esta campaña, cuyas primeras manifestaciones se comenzaron a sentir incluso antes de las elecciones municipales y legislativas celebradas en marzo de este año.

Cambios en la manera de hacer política, generación de empleo, oportunidades para la juventud, pensiones, reactivación de la agricultura y apoyo a la ganadería fueron algunos de los temas más importantes que se abordaron durante los encuentros.

“Nosotros vamos a trabajar por todos los salvadoreños y sabemos lo que hay que ir a hacer. Pedimos a la población que tenga la confianza que vamos a trabajar para volver a hacer grande El Salvador”, dijo.

El precandidato invitó a sus correligionarios a no quedarse en casa este 22 de abril, día en el que se celebrarán las elecciones internas de su partido, el único que ha celebrado debates entre todos los que competirán el próximo año en los comicios presidenciales.

Javier Simán también asistió a una jornada médica organizada, en el estadio Las Delicias de Santa Tecla por la institución política a la que pertenece. En esta se atendieron en torno a 6,700 personas en consultas de medicina general, oftalmología y odontología.

“Yo he insistido en que las necesidades que están pasando los salvadoreños no tienen color político, no importa si son de izquierda o de derecha, igual están padeciendo enfermedades”, dijo el precandidato.