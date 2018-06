Municipios priorizados siguen entre los 10 más violentos

Harold Daniel G., de 17 años, había sido amenazado por los pandilleros del cantón San Roque, Mejicanos, en mayo. Le dijeron que no lo querían ver en ese cantón y que si lo veían lo iban a matar. Sus familiares, frente a la escena donde los pandilleros lo asesinaron con arma de fuego, explicaron a los investigadores policiales que Harold no pudo huir, después de las amenazas, porque no tenía a dónde llegar.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que Harold caminaba por la calle principal del cantón San Roque, el jueves a las 5:30 de la tarde, cuando un grupo de pandilleros se le acercó y le disparó.

Los policías revisaron en su sistema y confirmaron que Harold no estaba perfilado como pandillero ni tenía antecedentes. Todavía no tienen una hipótesis sobre la razón de las amenazas y el asesinato.

El caso de Harold se suma a los más de 60 homicidios ocurridos en Mejicanos, entre enero y mayo. Esos homicidios han colocado al municipio entre los 10 más violentos del país cada mes. Eso, según los datos consolidados de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML).

Mejicanos, además, es uno de los 50 municipios intervenidos por el Plan El Salvador Seguro (PES), pero ha estado en la lista de los 10 más violentos por mes en el arranque del año. Lo mismo ocurre con municipios como San Salvador, Soyapango, Santa Ana, Izalco, San Martín, Apopa, Ayutuxtepeque, Ilopango, Colón, Cuscatancingo, y San Luis Talpa (ver gráfico al final).

Las estadísticas policiales revelan que mayo cerró con 241 homicidios, es decir, una reducción en comparación con los meses anteriores que cerraron con más de 300 casos. De 10 homicidios diarios que iban, en promedio hasta abril, la cantidad se redujo a ocho. Entre abril y mayo hubo una reducción de 23 % de casos. Sin embargo, si se compara lo que va de 2018 con el mismo periodo de 2017 hubo un incremento de 83 casos. A la fecha van 1,493 homicidios, un 6 % más.