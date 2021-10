El muro que se construye en la 4a. Calle Poniente y avenida Cuscatlán de la capital ha quedado sin terminar tanto en su extremo oriente como poniente.

Muros que se construyen en los alrededores de la Biblioteca Nacional han quedado a medias. Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Tanto los comerciantes del lado oriente del edificio como los del sector sur, siguen en sus puestos ubicados en las calles y aceras. Según uno de los vendedores, los tienen que reubicar para continuar con los trabajos. "No tenemos dónde irnos ", dijo uno de ellos que prefirió no identificarse. Luego agregó que la alcaldía no les ha dado una solución, por lo que siguen ahí. Otra joven comerciante dijo: "no tenemos donde ir a vender".

A las 9:00 de la mañana de este lunes, algunos trabajadores vistiendo camisas amarillas con las letras MOP (Ministerio de Obras Públicas) aún desayunaban en unos puestos de pupusas. En los muros hoy no hay trabajadores, solo un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la alcaldía de San Salvador.

El proyecto de la construcción de una nueva biblioteca, la cual se hará con fondos donados por China, va a paso lento. Camiones y otra maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) permanecen parqueados en la parte interna del edificio, que tiene acceso vehicular por el lado oriente.

