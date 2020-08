Músico convierte a la pintura en su nueva fuente de ingresos

Ezequiel Turcios, un joven originario y residente de la ciudad de Jiquilisco en el departamento de Usulután, quien durante años se dedicó a trabajar en varias alcaldías con diferentes proyectos musicales, sin embargo la emergencia nacional por la pandemia de covid-19, originó que fuera dejando su pasión para dedicarse al oficio de pintor, talento que traía de nacimiento y que ha convertido en la fuente de sustento económico en su familia desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

Turcios relata que en su infancia solía realizar dibujos en el patio de su antigua vivienda, lo que ocasionaba asombro en los observantes sin embargo, el talento se dejó de lado por dedicarse a aprender música. "El proceso de dibujo se vio opacada porque empecé a ver y estudiar la música, me fascinó a tal grado que el dibujo quedó a un lado, solo dibujaba para mi novia, quien hoy es mi esposa", dijo.

El talento de dibujante nuevamente explotó desde hace aproximadamente un año cuando despertó nuevamente la atención luego de observar tutoriales para pintar, por lo que se dedicó a retomar su talento nato. "Pensé que no estaría mal en intentarlo, hice mi primer dibujo en pintura, me gustó y observe que no había mucha dificultad a lo que había aprendido y me animé por mi esposa que me dijo que hiciera uno más formal para venderlo", explicó.

Rápidamente el cuadro fue vendido y originó que el joven lo tomara como pasatiempo con remuneración económica sin embargo, la pandemia de covid-19 lo obligó a convertirlo en su principal fuente de ingresos. "Tenía dos trabajos de música, se cortó por la pandemia, me quedó solo uno que no trabajo diariamente, pero mi mayor fuente de ingreso es este (pinturas). La pandemia vino a hacer que me metiera con totalidad en el dibujo para ver la manera de salir adelante", relató.

Ezequiel asegura haber tenido el apoyo de una persona a través de redes sociales quien lo impulsó a desarrollarse enteramente en el ámbito artístico de la pintura y el lienzo, que ahora le genera su principal ingreso.