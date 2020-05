Músico salvadoreño varado en Uruguay vende pupusas para subsistir

Una canasta de víveres con sopas de sobre, latas de atún, pastas y algunos insumos de limpieza, que le duró 10 días, es todo lo que Juan José ha recibido de la Embajada de El Salvador en Uruguay durante los 70 días que lleva varado en ese país suramericano sin poder regresar a El Salvador, debido a las restricciones enmarcadas en la pandemia por covid-19.

Él es uno de seis compatriotas en ese país que no han podido retornar, pero ninguno de los demás quiso hacer una denuncia por temor a represalias: "Yo les dije que hiciéramos públicos los casos, porque la embajada no está hacienda nada; y quizás no es porque no quiera, sino porque no tiene los recursos; pero se asustaron y me dijeron que no, que no querían participar, porque les da miedo que no los vayan a repatriar por represalias, y yo pienso que ese miedo es normal", manifestó.

Su pelo largo, sus tatuajes y su gusto por la música heavy metal lo hacen parecer un joven rudo, a sus 30 años, pero antes de dedicarse al mundo artístico, en el que no solo toca en dos bandas (Fleshless Entity e Ignition), sino que se encarga de dirigir giras de otras bandas europeas y estadounidenses, Juan José tenía en El Salvador una pupusería y una pizzería.

Y es la habilidad de echar pupusas la que le ha permitido subsistir en el país suramericano, gracias al apoyo de un amigo de nacionalidad uruguaya, que es quien se encarga de hacer las entregas de los pedidos a domicilio.

La pandemia lo agarró en México. Allí estaba dirigiendo la gira de la banda ucraniana Jinjer. Acababan de terminar los tres conciertos en ese país, después de haber tocado también en Guatemala, pero el cierre de aeropuertos y fronteras les obligó a suspender las fechas programadas para las presentaciones en Costa Rica y cancelar también las presentaciones para Suramérica.

"El dueño de la agencia (de artistas), mi jefe, es uruguayo y me dijo que no quería que me quedara varado en México, que me viniera para Uruguay. Desde el segundo día acá llené los formularios que puso el Gobierno en línea para quienes nos habíamos quedado varados. Cuando cerraron las fronteras a mí me pareció lógico, apoye la moción y todo, pero ya llevo acá 70 días", expresó.

"Yo no me quiero hacer la víctima, ni estoy pidiendo dinero, pero yo me he dado cuenta de otros amigos varados en países como Costa Rica y hasta hospedaje con comida les están pagando. Yo le escribí al embajador de acá y le dije que me siento incómodo, porque si bien estoy en un hogar donde no me están echando ni me van a echar, estoy irrumpiendo la paz de un hogar. Y no me contestó. Eso fue hace como dos semanas", agregó.

Hace apenas unos días, para su sorpresa, el embajador salvadoreño en Uruguay se puso en contacto con él, pero para decirle que aliste entre $500 y $600 si está dispuesto a viajar en un vuelo programado para el 5 de junio próximo, el cual está siendo coordinado con las embajadas de El Salvador en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

"Yo le dije que era absurdo, que no estábamos ganando dinero. Estoy vendiendo pupusas, pero no me voy a hacer rico haciendo eso. Y me dijo: ‘Tratá de rebuscarte, los demás ya me dijeron que se van a rebuscar y esta es la única oportunidad que tendrías de poder irte ahorita. Lo otro es que te esperés hasta agosto, que va a abrir operaciones Avianca, y reprogramar tu vuelo’. Me sentí molesto cuando me dijo eso", expresó. Lo que le causa más enojo es que "el Gobierno está publicando en sus redes sociales fotos de los retornados como si ellos estuvieran pagando los vuelos y no es cierto".