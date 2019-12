Muyshondt: "En 2015 todos los candidatos pagamos extorsión"

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró ayer que a todos los candidatos que participaron en las elecciones municipales de 2015 de alguna manera les toco pagar alguna extorsión. Esto en relación a los videos que la Fiscalía General de la República divulgó el pasado jueves en los que se observaba a algunos políticos reunidos con miembros de pandillas previo a los comicios.

El pasado viernes, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, también consideró como "una extorsión" dichas reuniones y aseveró que dichas prácticas son la constante que vive la población salvadoreña, de la cual los políticos no están excluidos.

"Fue una extorsión. La mayoría de salvadoreños ha sido extorsionados. No ha quedado otra opción", aseguró Reyes el viernes.

Muyshondt dijo que luego de que se hicieran pública la información sobre las reuniones, como funcionario respondió ante los señalamientos, de los cuales, dijo no estuvo excento de conocimiento, su partido ARENA.

"He enfrentado todo con la verdad, en aquel momento fue duro, quienes me pidieron que hiciera eso (reunión con pandillas) por el partido me dieron la espalda, me tiraron a los lobos", mencionó el edil capitalino.

Reiterado

En octubre pasado, Muyshondt manifestó que la reunión que se dio con miembros de pandillas fue con el propósito que dejaran a la gente votar y que dejaran a la gente entrar a territorios controlados durante la campaña.

"La gente puede perdonarte por equivocarte pero no por mentir. Siempre he hablado con la verdad. Puse en riesgo mi vida y mi familia, de haber sabido que la dirigencia del partido se iba a comportar así, no hago. Sí pasó y me arrepiento de haber expuesto mi vida, de no haber pensado en mi familia", dijo Muyshondt, por los señalamientos que ha recibido.