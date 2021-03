Muyshondt: “Reducimos la deuda $5 millones”

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró este martes que la deuda de la municipalidad fue reducida en $5 millones con relación al endeudamiento con el que encontró en 2018.

Según Muyshondt su administración entregará una deuda de $85 millones después de haberla recibido en $90 millones.



“Dejamos unas finanzas sanas, a pesar de que nos deben más de $7 millones de FODES, que nos deben más de $42 millones en tasas e impuestos municipales que no nos abonaron las dependencias ni organismo gubernamental (...) A pesar de eso vamos a dejar una alcaldía con mejores finanzas de lo que la recibimos”, dijo el edil.



Muyshondt también dijo que no ha tenido contactos con miembros del equipo de transición del alcalde electo, Mario Durán, quien días atrás señaló que no había tenido respuesta para poder comenzar a conocer el estado de la alcaldía.

El alcalde insistió en estar dipuesto a que su administración sea audidtada por sus sucesores.