Muyshondt: “Si algo me pasa, he grabado un video contando todo”

Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, reveló ayer que si sufre algún atentado tiene preparado un video en el que cuenta “la verdad” sobre las supuestas negociaciones que, según la Fiscalía General de la República (FGR), hizo con pandillas para intentar manipular a favor de ARENA los resultados de las elecciones presidenciales de 2014.

El alcalde capitalino es uno de los siete acusados por la Fiscalía de asociarse con la Mara Salvatrucha y las fracciones Revolucionarios y Sureños del Barrio 18 para incidir de manera ilegal en las elecciones de hace seis años.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador notificó ayer a todos que la FGR los acusa de los delitos fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

“En caso de que algo me llegara a pasar, hay un video que saldrá a la luz”, dijo el alcalde Muyshondt para responder a si teme algún atentado en su contra. Sin dar detalles, agregó que en el video hace revelaciones relacionadas con el proceso que enfrenta.

“Por supuesto que estoy dispuesto a colaborar, a poner todo de mi parte, para esclarecer la verdad y demostrar mi inocencia”.



Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador

“Es un video que yo he hecho contando todo (...) Espero que nunca lo sepan (lo que cuenta en el video), porque espero que no me pase nada”, agregó ante las insistentes preguntas de la prensa.

—¿No está dispuesto a decirlo en un eventual juicio, alcalde?, preguntó un reportero.

—Por supuesto que sí. Estoy dispuesto a colaborar, a poner todo de mi parte, para esclarecer la verdad y demostrar mi inocencia, respondió Muyshondt.

El alcalde y otros tres imputados se presentaron ayer en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Estaban citados para informarles que son acusados de asociarse con pandillas. El próximo viernes van a enfrentar la audiencia inicial, donde la jueza debe determinar si existen indicios para que el proceso avance a la etapa de ampliación de pruebas (Instrucción). La FGR no pidió prisión.

“Esperamos que (Arístides Valencia) esté el viernes en la audiencia. Está recibiendo tratamiento médico fuera

del país”.



Julio Vargas Acevedo, abogado de Arístides Valencia

Testigos. Benito Lara, exministro de Seguridad, señaló ayer que la Fiscalía basa sus investigaciones en las declaraciones de un delincuente (testigo criteriado).

Los demás que llegaron son Benito Lara, exdiputado y exministro de Seguridad por el FMLN; Paolo Luers, experiodista y columnista; y Wilson Alvarado, dirigente de la organización Grupo Náhuatl. El exministro Arístides Valencia envió a su abogado, quien dijo que el exfuncionario está fuera del país para recibir atención médica, sin revelar el destino. Raúl Mijango, mediador de la tregua entre pandillas, fue notificado de las acusaciones en el penal donde purga una pena de 13 años por extorsión. Y Salvador Ruano, también imputado, ya falleció, por lo que será exonerado.

La FGR dice que en 2014 los miembros del FMLN procesados dieron a las pandillas $150,000 para manipular las elecciones y los de ARENA, $100,000. El diputado Norman Quijano, excandidato a la Presidencia, es vinculado al caso, pero la Asamblea debe decidir si le quita la inmunidad (fuero) para que lo procesen.

Acusación. La FGR dice que Paolo Luers entregó $100,000 a pandillas en nombre de ARENA para manipular las elecciones. Su abogada asegura que estudian el caso.